"Нагодуйте бійців": в мережі скандал через голодних бійців з передової на Донбасі

Ілюстративне фото (Styler, колаж)

У справі замішані колишні регіонали

Українцям розповіли, що бійцям ЗСУ, які служать на передовій на Донбасі, практично нічого їсти. Про це повідомив журналіст Михайло Ухман на своїй сторінці в Facebook.

"57 бригада ЗСУ зараз знаходиться у зоні бойових дій. Хлопці зайшли сюди зовсім недавно. На вулиці зима, холодно. Замість того, щоб сприяти їм у проходженні служби і нормально вести війну – командування нашої армії почало саботаж простих військових. Свідомо чи ні – побачимо", - сказав він.

Скріншот поста (facebook.com/Михаил Ухман)

При цьому Ухман опублікував фото, на якому видно, що продуктові норми для бійців були урізані.

"Продуктові норми, які були недавно – урізали. І вони ще повинні воювати? Всі пишуть, як круто годують у Десні, а що робити хлопцям на "0"? Кажуть, що наші бійці забезпечені усім на війні? Ці бійці де знаходяться? В Києві? Кажуть, що будуть купувати нові машини для ЗСУ. Ви хоча б нагодуйте бійців, бездарі", - підкреслив він.

Більш того, за словами журналіста, в справі фігурує фірма, пов'язана з колишніми "регіоналами".

Фото: продуктовы на передовій (facebook.com/Михаил Ухман)

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Відео: РБК-Україна