Светлая память: в сети появилась обновленная "Книга памяти умерших за Украину"

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

В интернете появилась онлайн-проект обо всех бойцах, погибших в АТО

В интернете создали новый онлайн-проект под названием "Книга памяти умерших за Украину". В нем содержатся данные обо всех бойцах, которые погибли за 4 года с начала боевых действий в 2014 году. Книга в виде интерактивной карты опубликована на официальном сайте проекта.

Сообщается, что все данные были собраны и систематизированы в виде интерактивной карты. Она была создана при поддержке Национального военно-исторического музея Украины. Эта база данных содержит информацию о более чем 2860 погибших украинских военнослужащих. Информация дается по состоянию на 12 октября 2018 года.

Фото: (memorybook.org.ua)

Сведения о тех, кто погиб во время вооруженного конфликта в Донбассе, классифицированы по месту рождения, возрасту, по целевым группам и подразделениям, званиям, датам смерти и местам, где похоронены военнослужащие. По состоянию на 12 октября 2018, больше всего бойцов погибло из Днепропетровской области (452 человек), со Львовской (232 человек) и с Житомирской (217 человек). Помимо украинских граждан, в Донбассе в боях на украинской стороне погибли также граждане 25 государств, включая и Российскую Федерацию (110 человек).

Напомним, ранее в сети разгорелся скандал из-за отсутствия нормального снабжения продуктами бойцов ООС на передовой.

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Видео: (video.rbc.ua)