"Син знає, заради чого я тут": історія героя, який 27 років віддав армії

Відео: YouTube / 24 Канал

У Донецькій області в зоні бойових дій військовослужбовець ЗСУ Георгій відбив атаку ворожої диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) на передові позиції воїнів, після чого з'ясувалося, що герой вже 27 років ходить у званні прапорщика. Командування вирішило нарешті підвищити одного з польових командирів, йдеться у п'ятницю, 4 січня, у сюжеті випуску новин "24 каналу" (дивіться з 3:03).

Георгій на фронті з початку російсько-української війни.

За словами комбата Віталія, він постійно знаходиться на "передку" і завжди в гущі подій.

"У штаб його виманити - це неможливо". - зазначив командир.

Георгія побратими називаю просто Жорою.

Скріншот

Військовий зізнався, що здивований новим званням, і розповів, заради кого він воює з перших днів війни.

"У мене два дорослих сина. Один син також учасник АТО - з 53-ї бригади, інший - школяр, але він знає, заради чого я тут", - сказав Жора.

Він додав, що часто спілкується із синами по телефону.

"Так поговоримо, і вже легше на душі стає - що у них все добре, значить у мене все буде добре", - каже Георгій.

Скріншот

Про саме боєзіткнення з ворожими диверсантами розповів побратим по зброї Георгія - військовий Олександр.

"Під час мінометного обстрілу ДРГ у невеликій кількості спробувала перевірити на міцність наш опорник. Він зайняв позицію за ДШК і своїм кулеметним вогнем ту групу розсіяв", - повідомив він.

Також Олександр розповів про свій перший бій разом із Жорою - він тоді тільки но потрапив на війну, а справа відбувалася під Авдіївкою. За словами військового, його просто вразила майстерність Георгія.

Скріншот

"Донбас залишиться у нас в душі, важко це згадувати, про тих хлопців, але ми завжди будемо пам'ятати", - зазначив Жора, розповідаючи про своїх загиблих побратимів, з якими служив на фронті з 2014 року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію молодого героя Дмитра Пацило, загиблого під Іловайськом у 2014-м.

Як повідомлялося раніше, історія колишнього МНСника з позивним "Рятувальник", який воює на передовій, вразила мережу.

Нагадаємо, в 2018 році українські військові на Донбасі поліпшили на лінії зіткнення тактичне положення і що взяли під контроль майже всю так звану "сіру зону", тим самим створивши на фронті зону безпеки.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна