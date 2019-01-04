"Сын знает, ради чего я здесь": история героя, который 27 лет отдал армии

Видео: YouTube / 24 Канал

В Донецкой области в зоне боевых действий военнослужащий ВСУ Георгий отбил атаку вражеской диверсионно-разведовательной группы (ДРГ) на передовые позиции воинов, после чего выяснилось, что герой уже 27 лет ходит в звании прапорщика. Командование решило наконец повысить одного из своих полевых командиров, говорится в пятницу, 4 января, в сюжете выпуска новостей "24 канала" (смотрите с 3:03).

Георгий на фронте с начала российско-украинской войны.

По словам комбата Виталия, он постоянно находится на "передке" и всегда в гуще событий.

"В штаб его выманить - это невозможно". - отметил командир.

Георгия побратимы называю просто Жорой.

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Военный признался, что удивился новому званию, и рассказал, ради кого он сражается с первых дней войны.

"У меня два взрослых сына. Один сын также участник АТО - с 53-й бригады, другой - школьник, но он знает - ради чего я здесь", - сказал Жора.

Он добавил, что часто общается с сыновьями по телефону.

"Так поговорим, и уже легче на душе становится - что у них все хорошо, значит и у меня все будет хорошо", - говорит Георгий.

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О самом боестолкновении с вражескими диверсантами рассказал брат по оружию Георгия - военный Александр.

"Во время минометного обстрела ДРГ в небольшом количестве попыталась проверить на прочность наш опорник. Он занял позицию за ДШК и своим пулеметным огнем ту группу рассеял", - сообщил он.

Также Александр рассказал о своем первом бое вместе с Жорой - он тогда только попал на войну, а дело происходило под Авдеевкой. По словам военного, его просто поразило мастерство Георгия.

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"Донбасс останется у нас в душе, тяжело это вспоминать, о тех ребят, но мы всегда будем их помнить", - отметил Жора, рассказывая о своих погибших побратимах, с которыми служил все это время на фронте с 2014 года.

Напомним, ранее мы рассказывали историю молодого героя Дмитрия Пацило, погибшего под Иловайском в 2014-м.

Как сообщалось ранее, история бывшего МЧСника с позывным "Спасатель", который воюет на передовой, поразила сеть.

Напомним, в 2018 году украинские военные на Донбассе улучшили на линии соприкосновения тактическое положение и взяли под контроль почти всю так называемую "серую зону", тем самым создав на фронте зону безопасности.

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Видео: РБК-Украина