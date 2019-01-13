"Жах пережили": українці вразили розповідями про життя під обстрілом

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Люди живуть в страху й під обстрілами

Українці з прифронтої території Донбасу вразили історіями з життя, яке проходить під обстрілами і вибухами. Про це повідомляє "Сегодня".

Так, українець Віктор Марченко розповів, що за час життя у війні в прифронтовому селі Тоненьке, його здоров'я похитнуло відразу кілька інсультів, які трапилися з періодичністю в кілька днів. Більш того, його дружину лікарі "ставили на ноги" вже три рази.

"Перший інсульт схопив мене, а другий — через тиждень", - сказав він.

У той же час інша жителька села – Неоніла Рак розповіла, що через постійні обстріли злягла і тепер ходить насилу.

"Такий жах переживали, що я вам передати не можу! Дуже важко нам було. Я злякалася, і мене ніби паралізувало", - підкреслила вона.

Також вона підкреслила, що за час її перебування в лікарні, в її будинку лопнули труби, через що вона змушена жити без тепла, газу і води.

"В побудованому будинку 82-річна пенсіонерка живе зовсім одна. У її сина був рак нирки, онкозахворювання виявили й у самої жінки. Але до найближчого медичного закладу звідси — десятки кілометрів. Немає у Тоненькому ні медпункту, ні аптек", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 січня 2019 року в районі проведення ООС російські окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню, загинув один український військовий, двоє поранені.

Як повідомлялося раніше, в грудні 2018 року в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі російські найманці і проросійські бойовики вбили 7 українських воїнів.

Також ми писали про те, що фотографія українського бійця Сергія Кобченка, який загинув у боях за Авдіївку, стала золотим призером міжнародного конкурсу Tokyo International Foto Awards.

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Відео: РБК-Україна