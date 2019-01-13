"Ужас пережили": украинцы поразили рассказами о жизни под обстрелами

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Люди живут в страхе и под обстрелами

Украинцы с прифронтовой территории Донбасса поразили историями из жизни, которая проходит под обстрелами и взрывами. Об этом сообщает "Сегодня".

Так, украинец Виктор Марченко рассказал, что за время жизни в войне в прифронтовом селе Тоненькое, его здоровье пошатнуло сразу несколько инсультов, которые случились с периодичностью в несколько дней. Более того, его супругу врачи "ставили на ноги" уже три раза.

"Первый инсульт схватил меня, а второй — через неделю", - сказал он.

В то же время другая жительница села – Неонила Рак рассказала, что из-за постоянных обстрелов слегла и теперь ходит с трудом.

"Такой ужас переживали, что я вам передать не могу! Очень тяжело нам было. Я испугалась, и меня как будто парализовало", - подчеркнула она.

Также она подчеркнула, что за время ее пребывания в больнице, в ее доме лопнули трубы, из-за чего она вынуждена жить без тепла, газа и воды.

"В просторном доме 82-летняя пенсионерка живет совершенно одна. У ее сына был рак почки, онкозаболевание обнаружили и у самой женщины. Но до ближайшего медицинского учреждения отсюда — десятки километров. Нет в Тоненьком ни медпункта, ни аптек", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 января 2019 года в районе проведения ООС российские оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский военный, двое ранены.

Как сообщалось ранее, в декабре 2018 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе российские наемники и пророссийские боевики убили 7 украинских воинов.

Также мы писали о том, что фотография украинского бойца Сергея Кобченко, который погиб в боях за Авдеевку, стала золотым призером международного конкурса Tokyo International Foto Awards.

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Видео: РБК-Украина