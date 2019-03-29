Лікарі боролися до останнього: на війні загинув ще один герой (фото)

В п'ятницю, 29 березня, на Донбасі загинув український військовий Дмитро Степанович Костенюк. Про це повідомило командування Десантно-штурмових військ ЗСУ на своїй Facebook-сторінці.

Російські терористичні угрупування здійснили обстріл опорного пункту одного із підрозділів Десантно-штурмових військ із заборонених 120-міліметрових мінометів.

В результаті атаки Дмитро Костенюк отримав тяжкі осколкові поранення. Військові лікарі до останнього боролися за життя українського героя, однак їм не вдалося зробити диво. Дмитро загинув.

На Донбасі загинув військовий ЗСУ Дмитро Костенюк (фото: facebook.com)

У повідомленні сказано про те, що життя ще одного десантника було під загрозою. Його також було поранено під час обстрілу. Наразі стан військового стабільний.

Командування ДШВ Збройних Сил України та військової частини висловлює співчуття рідним та близьким загиблого солдата.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що за тиждень з 18 по 24 березня на війні загинуло п'ять українських героїв. Наймолодшому з них напередодні виповнилося 19 років.

А також повідомляли про те, що загиблого в Іловайському котлі у серпні 2014 року військового Руслана Дейнеку, змогли нарешті опізнати і передати його рештки родичам для поховання.