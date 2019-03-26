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Спокійненько вимираємо: в РПЦ напророкували росіянам зникнення

STYLERЖиття    26.03.2019 - 17:21
Спокійненько вимираємо: в РПЦ напророкували росіянам зникнення
РПЦ передрекла російською вимирання (Колаж РБК-Україна)

У РПЦ вважають, що вже зовсім скоро росіян не буде

У РПЦ вважають, що зовсім скоро росіяни зникнуть, а сучасне покоління - одне з останніх. За словами протоієрея Димитрія Смирнова, через три десятиліття в Росії росіян вже не буде. При цьому, каже священик, росіяни трансформуються в "китайців і арабів".

Член РПЦ вважає, що серед росіян "народжуваність повинна бути такою, як у наших мусульман дорогих".

Спокійненько вимираємо: в РПЦ напророкували росіянам зникнення

Димитрій Смирнов (фото: facebook.com/groups/dimitrysmirnov)

"Якщо у більшості чоловіків і жінок одна дитина. Багатодітних - тільки 3,5%. Ми спокійненько вимираємо", - заявив він у коментарі виданню 360tv.ru.

Єдине, що втішає Смирнова, так це те, що "Європа раніше вимре".

"Важко ж діточок зачинати, народжувати, годувати. Набагато краще в офісі сидіти - нафарбувала губки, зачіску зробила собі. Ми самі себе знищуємо: мільйони абортів в рік, розлучення незліченні", - підкреслив протоієрей і додав, що в сучасній Росії "діти не сприймаються як щастя, а сприймаються як тягар".

Спокійненько вимираємо: в РПЦ напророкували росіянам зникнення

Димитрій Смирнов (фото: facebook.com/groups/dimitrysmirnov)

На думку Смирнова, щоб уникнути демографічної катастрофи люди повинні приходити в церкву - священики РПЦ допоможуть їм справитися з будь-якими проблемами, наприклад, допоможуть завести сім-вісім дітей. Втім, така кількість чад - це, говорить Смирнов, "все одно замало".

Спокійненько вимираємо: в РПЦ напророкували росіянам зникнення

Димитрій Смирнов (фото: facebook.com/groups/dimitrysmirnov)

Нагадаємо, нещодавно у Новотроїцькому районі Херсонської області жителів села сколихнула трагічна звістка: дружина священика УПЦ МП звела рахунки з життям, залишивши сиротами чотирьох дітей.

Раніше ми писали про те, що росіяни довели священика УПЦ МП до суїциду.

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