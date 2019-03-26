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Спокойненько вымираем: в РПЦ предрекли русским исчезновение

STYLERЖизнь    26.03.2019 - 17:21
Спокойненько вымираем: в РПЦ предрекли русским исчезновение
РПЦ предрекла русским вымирание (Коллаж РБК-Украина)

В РПЦ думают, что уже совсем скоро русских не будет

В РПЦ считают, что совсем скоро русские исчезнут, а современное поколение - одно из последних. По словам протоиерея Димитрия Смирнова, через три десятилетия в России русских уже не будет. При этом, говорит священник, русские трансформируются в "китайцев и арабов".

Член РПЦ считает, что среди русских "рождаемость должна быть такой, как у наших мусульман дорогих". 

Спокойненько вымираем: в РПЦ предрекли русским исчезновение

Димитрий Смирнов (фото: facebook.com/groups/dimitrysmirnov)

"Если у большинства мужчин и женщин один ребенок. Многодетных - только 3,5%. Мы спокойненько вымираем", - заявил он в комментарии изданию 360tv.ru. 

Единственное, что утешает Смирнова, так это то, что "Европа раньше вымрет".

"Трудно же деточек зачинать, вынашивать, кормить. Гораздо лучше в офисе сидеть - губки накрасила, причесочку себе сделала. Мы сами себя уничтожаем: миллионы абортов в год, разводы бесчисленные", - подчеркнул протоиерей и добавил, что в современной России "дети не воспринимаются как счастье, а воспринимаются как обуза".

Спокойненько вымираем: в РПЦ предрекли русским исчезновение

Димитрий Смирнов (фото: facebook.com/groups/dimitrysmirnov)

По мнению Смирнова, во избежание демографической катастрофы люди должны приходить в церковь - священники РПЦ помогут им справиться с любыми проблемами, например, помогут завести семь-восемь детей. Впрочем, такое количество чад - это, говорит Смирнов, "все равно маловато".

Спокойненько вымираем: в РПЦ предрекли русским исчезновение

Димитрий Смирнов (фото: facebook.com/groups/dimitrysmirnov)

Напомним, недавно в Новотроицком районе Херсонской области жителей села всколыхнуло трагическое известие: жена священника УПЦ МП свела счеты с жизнью, оставив сиротами четырех детей.

Ранее мы писали о том, что россияне довели священника УПЦ МП до суицида.

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