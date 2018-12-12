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"За плечима - пекло": український боєць вразив розповіддю про воєнні будні

STYLERВійна    12.12.2018 - 13:37
"За плечима - пекло": український боєць вразив розповіддю про воєнні будні
Колаж РБК-Україна

За роки війни взвод Олександра підготував стільки ж екіпажів танкістів, скільки було хвиль мобілізацій

Олександр Цюпак - кадровий військовий і гордість 14-ї окремої механізованої бригади - на змаганнях його танковий взвод кілька разів посідав перше місце. Вражаючу історію бійця опублікували на сторінці "Повернись живим" у Facebook.

Олександр згадує, що йому зателефонували в неділю – був початок квітня 2014 року. Він був удома, з родиною, коли  йому повідомили, що по тривозі треба терміново прибути до військової частини.

"Спочатку організували ротно-тактичну групу, і нас мали кудись відправляти, але до бригади приїхали мобілізовані, тому ми почали їх приймати", – пригадує Олександр.

&quot;За плечима - пекло&quot;: український боєць вразив розповіддю про воєнні будні

Олександр Цюпак (фото: facebook.com/backandalive)

Командирам і механікам поставили завдання: швидко навчити людей воювати.

"У той час із контрактників у роті залишилися тільки командири й механіки, яким довелося швидко навчати людей воювати. Згодом військових відправили в АТО", – каже Олександр.

Одразу після Волноваської трагедії частину роти Олександра відправили до Дніпропетровської області, другу частину – до Миколаєва на полігон. Потім танкісти звільняли Мар'їнку.

&quot;За плечима - пекло&quot;: український боєць вразив розповіддю про воєнні будні

Скриншот посту (facebook.com/backandalive)

У Олександра безліч історій із цієї війни: про те, як під час звільнення Мар’їнки бойцям приходили повідомлення "Вас приветствует Россия", як під Севєродонецьком молодики цікавилися: "Почему вы с нами воюете?".

Одного разу бійцям довелося ночувати біля самого цвинтаря.

"На перший наш блокпост ми приїхали вночі, там тоді ще стояла 30-а бригада. Вони нам сказали лягати спати. Ми повкривалися хто чим і заснули. Світанок, прокидаємося. Перша картина – могили. Виявляється, що блокпост розташований просто біля цвинтаря", – сміється Олександр.

Користувачі мережі висловили підтримку Олександру і всім захисникам України, подякувавши за мирне небо над головою.

"Герою слава!", "Хай бог береже вас! Дякую вам, низький уклін", "Саша, ти найкращий!" – прокоментували підписники.

&quot;За плечима - пекло&quot;: український боєць вразив розповіддю про воєнні будні

Скріншот коментарів (facebook.com/backandalive)

Сьогодні військовослужбовець знову на Донбасі. Він хоче, щоб закінчилася війна, найголовніше – нашою перемогою.

Нагадаємо, раніше ми публікували історію бійця, який ризикував життям заради України.

Також ми розповідали про відважного добровольця Смаїла Меметова.

Відео: РБК-Україна

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