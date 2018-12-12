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"За плечами - ад": украинский боец поразил рассказом о военных буднях

STYLERВойна    12.12.2018 - 13:37
"За плечами - ад": украинский боец поразил рассказом о военных буднях
Коллаж РБК-Украина

За годы войны взвод Александра подготовил столько же экипажей танкистов, сколько было волн мобилизаций

Александр Цюпак - кадровый военный и гордость 14-й отдельной механизированной бригады - на соревнованиях его танковый взвод несколько раз занимал первое место. Поразительную историю бойца опубликовали на странице "Вернись живым" в Facebook.

Александр вспоминает, что ему позвонили в воскресенье - было начало апреля 2014 года. Он был дома, с семьей, когда ему сообщили, что по тревоге надо срочно прибыть к военной части.

"Сначала организовали ротно-тактическую группу, и нас должны куда-то отправлять, но до бригады приехали мобилизованные, поэтому мы начали их принимать", - вспоминает Александр.

&quot;За плечами - ад&quot;: украинский боец поразил рассказом о военных буднях

Александр Цюпак (фото: facebook.com/backandalive)

Командирам и механикам поставили задачу: быстро научить людей воевать.

"В то время из контрактников в роте остались только командиры и механики, которым пришлось быстро учить людей воевать. Впоследствии военных отправили в АТО", - говорит Александр.

Сразу после Волновахской трагедии часть роты Александра отправили в Днепропетровской области, вторую часть - в Николаев на полигон. Потом танкисты освобождали Марьинку.

&quot;За плечами - ад&quot;: украинский боец поразил рассказом о военных буднях

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

У Александра множество историй с этой войны: о том, как во время освобождения Марьинки бойцам приходили сообщения "Вас приветствует Россия", как под Северодонецком молодые люди интересовались: "Почему вы с нами воюете?".

Однажды бойцам пришлось ночевать прямо возле кладбища.

"На первый наш блокпост мы приехали ночью, там тогда еще стояла 30-я бригада. Они нам сказали ложиться спать. Мы поукрывались, кто чем, и уснули. Рассвет, просыпаемся. Первая картина - могилы. Оказывается, что блокпост расположен прямо у кладбища", - смеется Александр.

Пользователи сети выразили поддержку Александру и всем защитникам Украины, поблагодарив за мирное небо над головой.

"Герою слава!", "Пусть бог бережет вас! Спасибо вам, низкий поклон", "Саша, ты самый лучший!" - прокомментировали подписчики.

&quot;За плечами - ад&quot;: украинский боец поразил рассказом о военных буднях

Скриншот комментариев (facebook.com/backandalive)

Сегодня военнослужащий снова на Донбассе. Он хочет, чтобы закончилась война, самое главное - нашей победой.

Напомним, ранее мы публиковали историю бойца, который рисковал жизнью ради Украины.

Также мы рассказывали про отважного добровольца Смаила Меметова.

Видео: РБК-Украина

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