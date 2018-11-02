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"Забили до смерті": товариші по службі бійця з позивним "Сява" розповіли подробиці його загибелі

STYLERВійна    02.11.2018 - 13:40
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Товариші по службі розповіли, що вбивця може уникнути покарання

Товариші по службі командира розвідувального взводу 28-ї механізованої бригади Ярослава Гаврилюка розповіли про те, як насправді він загинув. Про це пише "Думська" з посиланням на джерела у військовій прокуратурі.

Ярослав Гаврилюк з позивним "Сява" помер після того, як його побив старший за званням Андрій М.

"Під Марьинкой його побив на грунті неприязних особистих стосунків командир розвідки батальйону Андрій М. За фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті, відкрито кримінальне провадження", - розповіло джерело в прокуратурі.

Цю інформацію підтвердили і товариші по службі Гаврилюка. Вони повідомили, що Андрій М. і Ярослав Гаврилюк давно конфліктували.

"Вони служили разом півтора року, і Андрій часто нападав на Ярослава", -розповіли військовослужбовці з 28-ї механізованої бригади.

&quot;Забили до смерті&quot;: товариші по службі бійця з позивним &quot;Сява&quot; розповіли подробиці його загибелі

Фото: Ярослав Гаврилюк (facebook.com/sergey.bratchuk)

Цю ж інформацію підтвердив і журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі.

"Його забив до смерті старший за званням" – повідомили мені сьогодні два джерела в бригаді. Я переконаний, більш того, я знаю, що командир бригади має намір дізнатися правду і довести розслідування цієї ситуації до кінця", - написав Цаплієнко.

&quot;Забили до смерті&quot;: товариші по службі бійця з позивним &quot;Сява&quot; розповіли подробиці його загибелі

Скріншот поста (telegram.org/Tsaplienko)

Про Андрія М. відомо небагато. Він корінний одесит. Народився в 1973 році. Закінчив Одеську національну юридичну академію. Був членом сепаратистської партії "Родина" і навіть балотувався в 2010 році в Одеську обласну раду. У 2016 році він був затриманий за підозрою в перевезенні зброї із зони АТО, але пізніше його відпустили.

В 2014 році він розміщував на своїх сторінках у соціальних мережах фотографії з георгіївськими стрічками. Незважаючи на те, що у нього офіцерська посада, він носить погони сержанта.

Також видання повідомляє, що родичка підозрюваного працює в навчальному закладі МВС України. Товариші по службі Ярослава припустили, що він спробує піти від відповідальності.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в мережі показали фото загиблого українського бійця з позивним "Сява".

А також ми писали про те, що з'явилися нові подробиці про самогубство ветерана АТО з позивним "Яструб".

Відео: РБК-Україна

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