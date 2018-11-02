"Забили до смерти": сослуживцы бойца с позывным "Сява" рассказали подробности его гибели

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Сослуживцы рассказали, что убийца может уйти от наказания

Сослуживцы командира разведывательного взвода 28-ой механизированной бригады Ярослава Гаврилюка рассказали о том, как на самом деле он погиб. Об этом пишет "Думская" со ссылкой на источники в военной прокуратуре.

Ярослав Гаврилюк с позывным "Сява" скончался после того, как его избил старший по званию Андрей М.

"Под Марьинкой его избил на почве неприязненных личных отношений командир разведки батальона Андрей М. По факту нанесения тяжких телесных повреждений, приведших к смерти, открыто уголовное производство", - рассказал источник в прокуратуре.

Эту информацию подтвердили и сослуживцы Гаврилюка. Они сообщили, что Андрей М. и Ярослав Гаврилюк давно конфликтовали.

"Они служили вместе года полтора, и Андрей часто нападал на Ярослава", -рассказали военнослужащие из 28-ой механизированной бригады.

Фото: Ярослав Гаврилюк (facebook.com/sergey.bratchuk)

Эту же информацию подтвердил и журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.

"Его забил до смерти старший по званию" – сообщили мне сегодня два источника в бригаде. Я убежден, более того, я знаю, что командир бригады намерен узнать правду и довести расследование этой ситуации до конца", - написал Цаплиенко.

Скриншот поста (telegram.org/Tsaplienko)

Об Андрее М. известно немного. Он коренной одессит. Родился в 1973 году. Окончил Одесскую национальную юридическую академию. Был членом сепаратисткой партии "Родина" и даже баллотировался в 2010 году в Одесский областной совет. В 2016 году он был задержан по подозрению в вывозе оружия из зоны АТО, но позже его отпустили.

В 2014 году он размещал на своих страницах в социальных сетях фотографии с георгиевскими лентами. Несмотря на то, что у него офицерская должность, он носит погоны сержанта.

Также издание сообщает, что родственница подозреваемого работает в учебном заведении МВД Украины. Сослуживцы Ярослава предположили, что он попытается уйти от ответственности.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в сети показали фото погибшего украинского бойца с позывным "Сява".

А также мы писали о том, что появились новые подробности о самоубийстве ветерана АТО с позывным "Ястреб".

Видео: РБК-Украина