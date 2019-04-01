Вирішили підзаробити: у Рівному викрили членів виборчої комісії

Вибори 2019 повні дивних подій. Так, наприклад, у Рівненській області 50 ДВК затягували передачу протоколів заради додаткової зарплати, про що поінформували у громадській мережі "Опора".

Близько 50 дільничних виборчих комісій не поспішали передавати виборчу документацію, оскільки чекали півночі, щоб отримати побільше грошей.

Відзначається, що за даними спостерігача від "Опори", у приміщення ОВК № 156 почали приїжджати представники ДВК починаючи з 10 вечора. За 30 хвилин до опівночі в залі вже було 48 представників ДВК, але ніхто з них не поспішав передавати документацію.

Тоді глава ОВК Олександр Шевчук заявив, що представники ДВК розраховують отримати більш високу зарплату, яка зросте з початку нової доби. За кожен відпрацьований день вони отримують по 268,94 грн.

Нагадаємо, що у Комітеті виборців назвали типові порушення в першому турі. Кошель зазначив, що переважна більшість порушень стосувалося таких речей як: помилки і порушення з боку членів ДВК, розголошення таємниці голосування виборців, публікація в соціальних мережах, проведення передвиборної агітації поза строків, відведених для цього, проблеми зі списками виборців.

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Також ми повідомляли, що Вакарчук різко відреагував на лідерство Зеленського. Музикант і громадський діяч опублікував на своїй Facebook-сторінці уривок зі своєї пісні "Еверест", в якій є такі слова, як "біль", "дощ" і "хмари".