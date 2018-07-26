"Діти потребують захисту": Супрун розповіла, як уникнути отруєнь у дітей

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

В. о. міністра розповіла, що існують певні правила

В. о. міністра охорон здоров'я Уляна Супрун дала свої рекомендації про те, як убезпечити дітей від отруєнь хімічними речовинами і ліками. Про це Супрун написала в Facebook.

Вона зазначила, що за минулий рік в Україні від отруєнь ліками, засобами побутової хімії та іншими токсичними речовинами постраждало майже 6 тисяч дітей. І в цю групу входять не тільки маленькі діти, але підлітки старше 14 років.

"Дитинство - час досліджень, пригод і нових вражень. Все нове, цікаве, все хочеться спробувати - часто в буквальному сенсі цього слова. Часто така допитливість, навіть під наглядом уважних батьків, призводить до отруєнь дітей. Отруєнь ліками, засобами побутової хімії і захисту рослин та іншими токсичними речовинами. У минулому році від подібних отруєнь в Україні постраждали близько 5800 дітей. Найчастіше це траплялося, як серед немовлят, які ще не усвідомлюють наслідків своїх дій, так і серед дорослих "експериментаторів" - підлітків старше 14 років", - повідомила Супрун.

Вона розповіла, що існують певні правила, яких варто дотримуватися, щоб уникнути отруєння у дітей.

"Щоб запобігти таким отруєнням, слід дотримуватися певних правил. Застосувавши їх, ви зможете захистити дитину:

- Зберігайте ліки, хімічні речовини та небезпечні предмети у недоступних для дітей місцях! При всій очевидності поради, батьки часто недооцінюють спритність дітей.

- Аптечка з ліками повинна бути закрита і впорядкована - тільки ліки із не закінченим терміном придатності та в оригінальних упаковках. Отруєння медикаментами є однією з найпоширеніших груп отруєнь. Правильне зберігання ліків не тільки захистить дітей, але і дорослих. Адже дорослі також можуть переплутати таблетки або прийняти прострочений засіб.

- Хімічні речовини слід зберігати тільки в упаковці виробника. Ніколи не пересипайте (Не переливайте) ці речовини в упаковку для харчових продуктів. Використовуйте їх тільки коли поруч немає дітей.

- Не приймайте ліки на очах у маленьких дітей: пам'ятайте, що діти повторюють за дорослими.

- Даючи ліки дитині, не кажіть, що це цукерки або солодощі, адже наступного разу вона може спробувати їх спробувати сама.

- Час від часу нагадуйте дитині про те, що користуватися засобами побутової хімії, косметикою, ліками потрібно тільки за прямим призначенням і під наглядом дорослого.

- Розкажіть дітям про негативні наслідки прийому (навіть разового) наркотичних речовин та алкоголю для дитячого організму", - дала свої рекомендації в. о. міністра.

Уляна Супрун нагадала, що у разі отруєння треба негайно викликати медиків і до їхнього приїзду з'ясувати, яким засобом дитина могла отруїтися.

"Якщо трапилася біда і дитина отруїлася небезпечними речовинами - викликайте бригаду екстреної допомоги. Обов'язково зверніть увагу - чим отруїлася дитина і проконсультуйтеся з диспетчером швидкої про те, як надати першу допомогу. Є помилкова думка, що в будь-якому випадку отруєння потрібно викликати блювоту. Однак це не завжди можна робити. Якщо дитина отруїлася побутовою хімією - цього категорично не можна робити, тому що речовина спричинить ще більші опіки стравоходу. Якщо ви не впевнені, що саме проковтнула дитина, краще почекайте швидку. Пам'ятайте: діти потребують захисту кожен день!" - попередила Супрун.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

До речі, Супрун розповіла про користь денного сну і нагадала українцям про те, як важливо своєчасно проходити профілактичну діагностику для виявлення ранньої стадії онкологічних захворювань.

Відео: video.rbc.ua