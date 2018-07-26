"Дети нуждаются в защите": Супрун рассказала, как избежать отравлений у детей

Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

И. о. министра рассказала, что существуют определенные правила

И. о. министра охран здоровья Уляна Супрун дала свои рекомендации о том, как обезопасить детей от отравлений химическими веществами и лекарствами. Об этом Супрун написала в Facebook.

Она отметила, что за прошлый год в Украине от отравлений лекарствами, средствами бытовой химии и другими токсичными веществами пострадало почти 6 тысяч детей. И в эту группу входят не только маленькие дети, но подростки старше 14 лет.

"Детство - время исследований, приключений и новых впечатлений. Все новое, интересное, все хочется попробовать - часто в буквальном смысле этого слова. Часто такая любознательность, даже под присмотром внимательных родителей, приводит к отравлениям детей. Отравлений лекарствами, средствами бытовой химии и защиты растений и другими токсичными веществами. В прошлом году от подобных отравлений в Украине пострадали около 5800 детей. Чаще всего это случалось, как среди младенцев, которые еще не осознают последствий своих действий, так и среди взрослых "экспериментаторов" - подростков старше 14 лет", - сообщила Супрун.

Она рассказала, что существуют определенные правила, которых стоит придерживаться, чтобы избежать отравления у детей.

"Чтобы предотвратить такие отравления, следует придерживаться определенных правил. Применив их, вы сможете защитить ребенка:

- Храните лекарства, химические вещества и опасные предметы в местах, недоступных для детей! При всей очевидности совета, родители часто недооценивают ловкость детей.

- Аптечка с лекарствами должна быть закрыта и упорядочена - только лекарства с не истекшим сроком годности и в оригинальных упаковках. Отравление медикаментами является одной из самых распространенных групп отравлений. Правильное хранение лекарств не только защитит детей, но и взрослых. Ведь взрослые также могут перепутать таблетки или принять просроченное средство.

- Химические вещества следует хранить только в упаковке производителя. Никогда не пересыпайте (Не переливайте) эти вещества в упаковку для пищевых продуктов. Используйте их только когда рядом нет детей.

- Не принимайте лекарства на глазах у маленьких детей: помните, что дети все повторяют за взрослыми.

- Давая лекарство ребенку, не говорите, что это конфеты или сладости, ведь в следующий раз она может попытаться их попробовать сама.

- Время от времени напоминайте ребенку о том, что пользоваться средствами бытовой химии, косметикой, лекарствами нужно только по прямому назначению и под наблюдением взрослого.

- Расскажите детям о негативных последствиях приема (даже разового) наркотических веществ и алкоголя для детского организма", - дала свои рекомендации и. о. министра.

Уляна Супрун напомнила, что в случае отравления, нужно немедленно вызывать медиков и до их приезда выяснить, каким средством ребенок мог отравиться.

"Если случилась беда и ребенок отравился опасными веществами - вызывайте бригаду экстренной помощи. Обязательно обратите внимание - чем отравился ребенок и проконсультируйтесь с диспетчером скорой о том, как оказать первую помощь. Есть ошибочное мнение, что в любом случае отравления нужно вызвать рвоту. Однако это не всегда можно делать. Если ребенок отравился бытовой химией - этого категорически нельзя делать, потому что вещество повлечет еще большие ожоги пищевода. Если вы не уверены, что именно проглотил ребенок, лучше подождите скорую. Помните: дети нуждаются в защите каждый день!" - предупредила Супрун.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Кстати, Супрун рассказала о пользе дневного сна и напомнила украинцам о том, как важно своевременно проходить профилактическую диагностику для выявления ранней стадии онкологических заболеваний.

Видео: video.rbc.ua