Дієтолог пояснила, чому не варто боятися часнику і в чому його користь

Фото: pixabay/MaisonBoutarin

При цьому дієтолог підкреслює: часник не бажано вживати натщесерце

Українська дієтолог Катерина Толстікова популярно пояснила, чому не варто виключати зі свого раціону часник. Один з найбільш ароматних продуктів саме через свою гіркоту і стійкий запах не завжди можна назвати "популярним". І все ж вживання часнику не тільки підтримує імунну систему, але також покращує здоров'я ротової порожнини і підтримує здорову мікрофлору шлунка. Про це дієтолог повідомила на своїй instagram-сторінці.

"Часник — супер важливий інгредієнт вашого раціону. І я впевнена, багато хто взагалі його боїться через запах і не вживають зовсім, а даремно", — пише Толстікова.

Далі дієтолог перераховує важливі властивості часнику, про які слід знати.

Корисні властивості часнику (фото: pixabay/MaisonBoutarin)

Чим корисний часник:

Сірковмісним продукт, до складу якого входять тіосульфати (алліцин), сапоніни, фосфор, цинк і калій, селен, вітаміни А і С. Алліцин і тіосульфати пригнічують дії багатьох бактерій (антимікробний ефект). Стимулює макрофаги, лейкоцити, моноцити і нейтрофіли (білі тільця крові), збільшує продукцію глутатіону (підтримання імунної системи). Збільшує NK-клітини і T-лімфоцити, підвищуючи стійкість організму до вірусів, профілактуючи ГРВІ і знижуючи запальні цитокіни. Знижує зростання Candidа (протигрибкова дія). Покращує здоров'я ротової порожнини (профілактика періодонтитів). Активний в лікуванні і профілактики Хелікобактера (підтримання здорової мікрофлори шлунка). S-аліл меркаптоцистеін, що входить до часник, активує JNK1 and caspase-3, які вбивають онко клітини. Диалілдісульфід профілактує розвиток раку грудей. Етил ацетат в часнику перешкоджає розвитку алергії за рахунок пригнічення білка імунної системи FceRI і знижує виділення гістаміну. Захист від УФО, завдяки зниженню уроканінової кислоти в шкірі. S-аліл цистеїн знижує оксидативний стрес і бореться з вільними радикалами (anti-age ефект). Знижує загальний холестерин і фракції "поганого холестерину" (ЛПНЩ), тим самим нормалізуючи ліпідний обмін. Аджоен в часнику перешкоджає ожирінню, впливаючи на кількість жирової тканини. Крута детоксикація, завдяки збільшенню ферментів фази детоксикації в печінці — глутатионтрансферазы і CYP2B. S-аліл цистеїн захищає клітини головного мозку від руйнування і покращує когнітивні навики.

І все ж дієтолог підкреслила, що часник не варто вживати на голодний шлунок, так як це може викликати неприємні симптоми з боку шлунково-кишкового тракту.

"Обережно тим, хто має гіперчутливість до часнику або алергію", — нагадала Катерина Толстікова.

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