Анита Луценко поделилась рецептом для тех, кто хочет похудеть, но любит вкусно покушать

STYLER Еда 29.07.2018 - 23:05
Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty) Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Это блюдо понравится даже маленьким детям

Известная украинская фитнес-тренер Анита Луценко и бывший тренер телевизионного шоу "Зважені та щасливі" точно знает, как можно быстро и эффективно привести себя в форму физическими нагрузками. Часто звездный тренер делится полезными советами в социальной сети, однако в этот раз она дала необычный рецепт желающим похудеть. Что примечательно, он полезен также и тем, кто для похудения не любит морить себя голодом. Анита рассказала, как приготовить очень полезный диетический чечевичный суп. Его рецепт она опубликовала в своем Instagram.

Анита Луценко поделилась рецептом для тех, кто хочет похудеть, но любит вкусно покушатьФото: Чечевичный суп от Аниты Лученко (instagram.com/anitasporty)

Отмечается, что он придется по вкусу даже самым маленьким избирательным гурманам. Кстати, его очень любит дочка знаменитой спортсменки – Мия, правда для нее в суп не добавляют чили.

Итак, для диетического супа понадобятся следующие ингридиенты:

  • Чечевица – 60 г сырой
  • Лук красный – 1/4 шт.
  • Морковь – 1/2 шт.
  • Чили, куркума, чеснок, соль и тмин – по вкусу
  • Овощной бульон – 500 мл
  • Цельнозерновой хлеб – 30 г

А вот и рецепт приготовления:

  • Чечевицу по желанию замочить на час в холодной воде.
  • В это время обжарить в глубокой кастрюле лук и морковь. Морковь можно нарезать квадратиками, чтобы в супе она оставалась хрустящей.
  • Очень мелко нарезать чеснок и чили. Добавить в кастрюлю вместе с тмином и куркумой.
  • Залить бульоном. Как только бульон закипит, сделать средний огонь и добавить чечевицу. Посолить по вкусу.
  • Снимая пенку, готовить еще 20 минут до готовности чечевицы.
  • Взбить суп блендером и подавать вместе с цельнозерновым хлебом.

Кстати, судья "МастерШеф" поделился оригинальным рецептом малосольных огурцов. Кроме того, Анита Луценко дала совет по поводу того, как быстро привести себя в форму. А также поделилась видео по поводу участия в шоу "Танцы со звездами".

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Теги:  еда,  рецепт,  Анита Луценко,  Фитнес-тренер