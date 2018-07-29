Анита Луценко поделилась рецептом для тех, кто хочет похудеть, но любит вкусно покушать

Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Это блюдо понравится даже маленьким детям

Известная украинская фитнес-тренер Анита Луценко и бывший тренер телевизионного шоу "Зважені та щасливі" точно знает, как можно быстро и эффективно привести себя в форму физическими нагрузками. Часто звездный тренер делится полезными советами в социальной сети, однако в этот раз она дала необычный рецепт желающим похудеть. Что примечательно, он полезен также и тем, кто для похудения не любит морить себя голодом. Анита рассказала, как приготовить очень полезный диетический чечевичный суп. Его рецепт она опубликовала в своем Instagram.

Фото: Чечевичный суп от Аниты Лученко (instagram.com/anitasporty)

Отмечается, что он придется по вкусу даже самым маленьким избирательным гурманам. Кстати, его очень любит дочка знаменитой спортсменки – Мия, правда для нее в суп не добавляют чили.

Итак, для диетического супа понадобятся следующие ингридиенты:

Чечевица – 60 г сырой

Лук красный – 1/4 шт.

Морковь – 1/2 шт.

Чили, куркума, чеснок, соль и тмин – по вкусу

Овощной бульон – 500 мл

Цельнозерновой хлеб – 30 г

А вот и рецепт приготовления:

Чечевицу по желанию замочить на час в холодной воде.

В это время обжарить в глубокой кастрюле лук и морковь. Морковь можно нарезать квадратиками, чтобы в супе она оставалась хрустящей.

Очень мелко нарезать чеснок и чили. Добавить в кастрюлю вместе с тмином и куркумой.

Залить бульоном. Как только бульон закипит, сделать средний огонь и добавить чечевицу. Посолить по вкусу.

Снимая пенку, готовить еще 20 минут до готовности чечевицы.

Взбить суп блендером и подавать вместе с цельнозерновым хлебом.

Кстати, судья "МастерШеф" поделился оригинальным рецептом малосольных огурцов. Кроме того, Анита Луценко дала совет по поводу того, как быстро привести себя в форму. А также поделилась видео по поводу участия в шоу "Танцы со звездами".

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