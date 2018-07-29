Аніта Луценко поділилася рецептом для тих, хто хоче схуднути, але любить смачно поїсти

Ця страва сподобається навіть маленьким дітям
Відома українська фітнес-тренер Аніта Луценко і колишній тренер телевізійного шоу "Зважені та щасливі" точно знає, як можна швидко і ефективно привести себе в форму фізичними навантаженнями. Часто зоряний тренер ділиться корисними порадами в соціальній мережі, проте цього разу вона дала незвичайний рецепт всім бажаючим схуднути. Що примітно, він корисний також і тим, хто для схуднення не любить морити себе голодом. Аніта розповіла, як приготувати дуже корисний дієтичний сочевичний суп. Його рецепт вона опублікувала у своєму Instagram.
Фото: Сочевичний суп від Аніти Лученко (instagram.com/anitasporty)
Відзначається, що він припаде до смаку навіть самим маленьким виборчим гурманам. До речі, його дуже любить дочка знаменитої спортсменки – Мія, правда для неї в суп не додають чилі.
Отже, для дієтичного супу знадобляться наступні інгредієнти:
А ось і рецепт приготування:
До речі, суддя "МастерШеф" поділився оригінальним рецептом малосольних огірків. Крім того, Аніта Луценко дала раду з приводу того, як швидко привести себе в форму. А також поділилася відео з приводу участі в шоу "Танці з зірками".
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