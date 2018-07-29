Аніта Луценко поділилася рецептом для тих, хто хоче схуднути, але любить смачно поїсти

Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Ця страва сподобається навіть маленьким дітям

Відома українська фітнес-тренер Аніта Луценко і колишній тренер телевізійного шоу "Зважені та щасливі" точно знає, як можна швидко і ефективно привести себе в форму фізичними навантаженнями. Часто зоряний тренер ділиться корисними порадами в соціальній мережі, проте цього разу вона дала незвичайний рецепт всім бажаючим схуднути. Що примітно, він корисний також і тим, хто для схуднення не любить морити себе голодом. Аніта розповіла, як приготувати дуже корисний дієтичний сочевичний суп. Його рецепт вона опублікувала у своєму Instagram.

Фото: Сочевичний суп від Аніти Лученко (instagram.com/anitasporty)

Відзначається, що він припаде до смаку навіть самим маленьким виборчим гурманам. До речі, його дуже любить дочка знаменитої спортсменки – Мія, правда для неї в суп не додають чилі.

Отже, для дієтичного супу знадобляться наступні інгредієнти:

Сочевиця – 60 г сирої

Цибуля червоний – 1/4 шт.

Морква – 1/2 шт.

Чилі, куркума, часник, сіль і кмин – за смаком

Овочевий бульйон – 500 мл

Цільнозерновий хліб – 30 г

А ось і рецепт приготування:

Сочевицю за бажанням замочити на годину в холодній воді.

В цей час обсмажити в глибокій каструлі цибулю і моркву. Моркву можна нарізати квадратиками, щоб в супі вона залишалася хрусткою.

Дуже дрібно нарізати часник і чилі. Додати в каструлю разом з кмином і куркумою.

Залити бульйоном. Як тільки бульйон закипить, зробити середній вогонь і додати сочевицю. Посолити за смаком.

Знімаючи пінку, готувати ще 20 хвилин до готовності сочевиці.

Збити суп блендером і подавати разом з цільнозерновим хлібом.

До речі, суддя "МастерШеф" поділився оригінальним рецептом малосольних огірків. Крім того, Аніта Луценко дала раду з приводу того, як швидко привести себе в форму. А також поділилася відео з приводу участі в шоу "Танці з зірками".

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