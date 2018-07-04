Судья МастерШеф поделился оригинальным рецептом малосольных огурцов

Дмитрий Горовенко подает их в своем ресторане

Судья кулинарного шоу МастерШеф на телеканале СТБ Дмитрий Горовенко совсем недавно открыл свой азиатский ресторан в Киеве. Там он подает необычный салат с битыми огурцами.

Для приготовления битых азиатских огурцов понадобятся следующие ингридиенты:

- Огурцы 1 кг

- Яблочный уксус 5-7 ст л

- Сахар 2 ст л

- Соль 3-5 ст л

- Чеснок 5 зубчиков

- Перец чили 1 небольшой стручок

- Растительное масло.

Огурцы нужно разрезать вдоль пополам. Плоской стороной ножа требуется раздавить огурцы, как если бы пришлось давить чеснок для очистки от шелухи. Разрезать ещё раз на две части. Потом огурцы нужно положить в миску и однородно посыпать солью. Оставить на полчаса при комнатной температуре. Выделившийся сок нужно слить, а огурцы хорошенько перемешать.

После этого делаем заправку.

Зубчики чеснока разделить на две части. Первую мелко нарубить, а вторую натереть на мелкой тёрке. При разных нарезках чеснок выделяет разное количество эфирных масел.Смешать с сахаром и уксусом, по желанию добавить мелко нарубленный перец чили. Заправить растительным маслом.

Дмитрий Горовенко – кулинар с 19-летним опытом, работает с французской, итальянской, средиземноморской и азиатской кухнями. В 26 лет Дмитрий попал в рейтинг "25 лучших шеф-поваров Украины", будучи самым молодым в этом списке. Также он награжден Ассоциацией шеф-поваров Украины за вклад в кулинарное развитие Киева. Кроме того, Дмитрий является сооснователем проекта "Шефы".

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