Суддя МастерШеф поділився оригінальним рецептом малосольних огірків

Дмитро Горовенко подає їх у своєму ресторані

Суддя кулінарного шоу МастерШеф на телеканалі СТБ Дмитро Горовенко зовсім нещодавно відкрив свій азіатський ресторан у Києві. Там він подає незвичайний салат з битими огірками.

Для приготування битих азіатських огірків знадобляться наступні інгредієнти:

- Огірки 1 кг

- Яблучний оцет 5-7 ст л

- Цукор 2 ст л

- Сіль 3-5 ст л

- Часник 5 зубчиків

- Перець чилі 1 невеликий стручок

- Рослинна олія.

Огірки потрібно розрізати уздовж навпіл. Плоскою стороною ножа потрібно розчавити огірки, як якщо б довелося тиснути часник для очищення від лушпиння. Розрізати на дві частини. Потім огірки потрібно покласти в миску і однорідно посипати сіллю. Залишити на півгодини при кімнатній температурі. Виділився сік потрібно злити, а огірки гарненько перемішати.

Після цього робимо заправку.

Зубчики часнику розділити на дві частини. Першу дрібно нарубати, а другу натерти на дрібній тертці. При різних нарізках часник виділяє різну кількість ефірних масел.Змішати з цукром і оцтом, за бажанням додати дрібно нарізаний перець чилі. Заправити рослинним маслом.

Дмитро Горовенко – кулінар з 19-річним досвідом, працює з французької, італійської, середземноморської та азіатської кухні. У 26 років Дмитро потрапив у рейтинг "25 кращих шеф-кухарів України", будучи наймолодшим у цьому списку. Також він нагороджений Асоціацією шеф-кухарів України за внесок в кулінарне розвиток Києва. Крім того, Дмитро є співзасновником проекту "Шефи".

До речі, нещодавно експерти розповіли, які овочі потрібно купувати в липні. А ще лікарі розпові личи можна пити воду під час прийому їжі.

5 корисних властивостей черешні, про яких ви не знали