Як ефективно схуднути до літа: фітнес-тренер Аніта Луценко поділилася важливими порадами (відео)

Аніта Луценко рекомендує не гарячкувати і не мучити свій організм строгими дієтами. Насамперед, на думку фітнес-тренера, необхідно звернути увагу на своє харчування. Адже саме їжа – це 80% успіху.

Відома українська фітнес-тренер Аніта Луценко, за спиною якої понад 20 років досвіду у сфері фітнесу і персональних тренувань, поділилася STYLER різними корисними порадами на тему краси, здоров'я і правильного харчування. Що особливо актуально напередодні літа, коли багато жінок масово "хватяться за свої стегна/талії", в поспіху приводячи фігури до ідеалу.

Крім "літньої теми", STYLER також розпитав Аніту про правила корисного перекусу, торкнувшись питання проблемних зон (як підтягнути животики і "полегшити" ноги), мотивації та інших корисних лайфхаков.

Детально про найбільш "красиві і здорові" поради від фітнес-тренера Аніти Луценко дізнавайтеся вже завтра, 17 березня, в 11:00 на сторінці STYLER.rbc.ua

Фітнес-тренер Аніта Луценко про харчування, тренування і схуднення до літа (відео: STYLER.rbc.ua)

Нагадаємо, раніше Луценко показала комплекс розтяжок, який важливо виконувати в кінці тренування, щоб тіло було більш гнучким.