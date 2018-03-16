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Как эффективно похудеть к лету: фитнес-тренер Анита Луценко поделилась важными советами (видео)

STYLERКрасота и Здоровье        16.03.2018 - 17:22
Анита Луценко (фото: STYLER.rbc.ua)
Анита Луценко (фото: STYLER.rbc.ua)

Анита Луценко рекомендует не горячиться и не истязать свой организм строгими диетами. Прежде всего, по мнению фитнес-тренера, необходимо обратить внимание на свое питание. Ведь именно еда – это 80% успеха.

Известная украинская фитнес-тренер Анита Луценко, за спиной которой более 20 лет опыта в сфере фитнеса и персональных тренировок, поделилась со STYLER различными полезными советами на тему красоты, здоровья и правильного питания. Что особенно актуально в преддверии лета, когда многие женщины массово "хватятся за свои бедра/талии", в спешке приводя фигуры к идеалу.

Помимо "летней темы", STYLER также расспросил Аниту о правилах полезного перекуса, затронув вопрос проблемных зон (как подтянуть животики и "облегчить" ноги), мотивации и других полезных лайфхаков.

Более подробно о самых "красивых и здоровых" советах от фитнес-тренера Аниты Луценко узнавайте уже завтра, 17 марта, в 11:00 на страничке STYLER.rbc.ua

Фитнес-тренер Анита Луценко о питании, тренировках и похудении к лету (видео: STYLER.rbc.ua)

Напомним, ранее Луценко показала комплекс растяжек, который важно выполнять в конце тренировки, чтобы тело было более гибким.

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Теги: спорт, Анита Луценко, Фитнес-тренер
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