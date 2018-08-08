Кір в Україні: в міністерстві охорони здоров'я розвінчали міф про страшну хворобу

Фото: Вакцинація (kyivcity.gov.ua)

Медики стверджують, що вакцин в країні достатньо

Медики повідомили, що в Україні достатньо вакцин від кору, а також розвінчали популярний міф про підступне захворювання. Про це фахівці МОЗ написали на сторінці в Facebook.

Представники міністерства охорони здоров'я повідомили, що за минулий тиждень кількість хворих на кір знизилося, проте показники все ще залишаються високими.

"За минулий тиждень захворюваність на кір знизилася на 8,2%, але досі високі показники - за тиждень 755 українців захворіли на кір, а з початку року - до 28 185. Кір - дуже небезпечне інфекційне захворювання, але все в наших руках, щоб побороти спалах кору. Як? Вакцинуватися!" - йдеться в повідомленні.

Медики нагадали про календар щеплень та про те, що потрібно робити тим, хто пропустив вакцинацію в призначений час.

"Якщо вашій дитині скоро виповниться 1 рік або 6 років, їй необхідно зробити щеплення згідно з календарем. Якщо ж дитина пропустила першу або другу дози вакцини КПК за графіком, чи ви не пам'ятаєте, коли і які щеплення ви робили дитині, зверніться до медичного закладу, щоб якомога швидше отримати безкоштовне щеплення. Тепер зробити безкоштовне щеплення КПК і надолужити пропущені дози вакцини можна всім дітям до 18 років", - зазначили в МОЗ і додали, що на даний момент в Україні досить вакцин від кору. Також медики розповіли, для кого ця вакцина безкоштовна і звідки її постачають.

"Станом на 2 серпня 2018 року в Україні є 764 000 доз вакцин. Згідно з чинним законодавством, вакцини закуповуються тільки для імунізації дітей. Рішення про імунізації дорослих у групі ризику приймається як реагування на спалахи кору. Для щеплень КПК в Україні зараз поставляється вакцина "Пріорикс", вона якісна, ефективна і безпечна, надається державою безкоштовно. В кінці липня UNICEF Ukraine доставив в Україну нову партію вакцини проти кору, паротиту та краснухи КПК - 77600 доз. Не вірте поширеним міфам про щеплення - вакцинуйтеся!" - резюмували представники МОЗ.

Скріншот поста (facebook.com/moz.ukr)

Крім того, медики розвінчали популярний міф про вакцинацію дітей. Вони відзначили, що після щеплення у дитини може виникнути невелика реакція на введення препарату, але такі наслідки швидко проходять і є незначним побічним ефектом на відміну від ускладнень, які можуть виникнути після зараження кором.

Скріншот фото (facebook.com/moz.ukr)

До речі, раніше ми повідомляли про те, що в Україні виявлена інфекція, яка може призвести до смерті.

А також розповідали про те, як уникнути зараження кором.

Відео: РБК-Україна