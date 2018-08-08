Корь в Украине: в министерство охраны здоровья развенчали миф о страшной болезни

Фото: Вакцинация (kyivcity.gov.ua)

Медики утверждают, что вакцин в стране достаточно

Медики сообщили, что в Украине достаточно вакцин от кори, а также развенчали популярный миф о коварном заболевании. Об этом специалисты МОЗ написали на странице в Facebook.

Представители министерства охраны здоровья сообщили, что за прошедшую неделю количество заболевших корью снизилось, однако показатели все еще остаются высокими.

"За прошедшую неделю заболеваемость корью снизилась на 8,2%, но до сих пор показатели высоки - за неделю 755 украинцев заболели корью, а с начала же года - до 28 185. Корь - очень опасное инфекционное заболевание, но все в наших руках, чтобы побороть вспышка кори. Как? Вакцинироваться!" - говорится в сообщении.

Медики напомнили о календаре прививок и о том, что нужно делать тем, кто пропустил вакцинацию в назначенное время.

"Если вашему ребенку скоро исполнится 1 год или 6 лет, ему необходимо сделать прививку согласно календарю. Если же ребенок пропустил первую или вторую дозы вакцины КПК по графику, или вы не помните, когда и какие прививки вы делали ребенку, обратитесь в медицинское учреждение, чтобы как можно быстрее получить бесплатную прививки. Теперь сделать бесплатную прививки КПК и наверстать пропущенные дозы вакцины можно всем детям до 18 лет", - отметили в МОЗ и добавили, что на данный момент в Украине достаточно вакцин от кори. Также медики рассказали, для кого эта вакцина бесплатна и откуда ее поставляют.

"По состоянию на 2 августа 2018 года в Украине есть 764 000 доз вакцин. Согласно действующему законодательству, вакцины закупаются только для иммунизации детей. Решение об иммунизации взрослых в группе риска принимается как реагирование на вспышки кори. Для прививок КПК в Украине сейчас поставляется вакцина "Приорикс", она качественная, эффективная и безопасная, предоставляется государством бесплатно. В конце июля UNICEF Ukraine доставил в Украину новую партию вакцины против кори, паротита и краснухи КПК - 77600 доз. Не верьте распространенным мифам о прививках - вакцинируйтесь!" - резюмировали представители МОЗ.

Скриншот поста (facebook.com/moz.ukr)

Кроме того, медики развенчали популярный миф о вакцинировании детей. Они отметили, что после прививки у ребенка может возникнуть небольшая реакция на введение препарата, но такие последствия быстро проходят и являются незначительным побочным эффектом в отличии от осложнений, которые могут возникнуть после заражения корью.

Скриншот фото (facebook.com/moz.ukr)

Кстати, ранее мы сообщали о том, что в Украине обнаружена инфекция, которая может привести к смерти.

А также рассказывали о том, как избежать заражения корью.

Видео: РБК-Украина