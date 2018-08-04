У метро знайшли "провісника" суперпандемії, здатної охопити всю планету

Фото: метро (РБК-Україна)

Вчені виявили небезпечну бактерію вражаючу і руйнує органи травлення

Вчені з Університету Гонконгу та німецького Інституту Ганса Ноеля спільними зусиллями провели дослідження, яке призвело до жахливого відкриття – підземне метро у всіх країнах світу може стати джерелом суперпандемии. Про це повідомляє видання "Daily Mail".

У ході дослідження фахівці збирали зразки з долонь людей, які побували в метро одного з міст. Результати аналізу цих зразків виявили величезну кількість різних бактерій, в тому числі і "Хелікобактер пілорі" – особливо небезпечний вид спіралевидної грамнегативної бактерії, яка інфікує різні області шлунка і 12-палої кишки. Крім того, ця бактерія сприяє розвитку раку шлунка.

За словами дослідників, метрополітени – це небезпечне сховище різних мікробів і бактерій. Вчені побоюються, що постійна мутація цих мікроорганізмів може призвести до того, що антибіотики стануть неефективними проти них. Що і призведе до початку суперпандемії.

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