"Нас з Анітою називають "фітнес-половинками": тренер Юлія Богдан про зіркових клієнтів та методики схуднення

Відомий український фітнес-тренер Юлія Богдан, яка останні чотири роки проживає в Польщі, поділилася зі Styler головними секретами успіху в спорті

Фітнес-тренер Юлія Богдан відома далеко за межами рідної країни. В даний час вона проживає в Кракові, але тренує клієнтів з усього світу. Завдяки онлайн-методиками схуднення та оздоровлення працювати стало можливим з будь-якого куточка планети. Що Юлія успішно і практикує.

Styler вдалося зустрітися з відомим фітнес-тренером в Києві на презентації оновленої авторської програми для схуднення.

Фото: Аніта Луценко та Юлія Богдан на презентації програми (РБК-Україна)

Юлія Богдан разом зі своєю колегою і близькою подругою Анітою Луценко - не менш відомим в Україні фітнес-тренером - створили революційну онлайн-програму WOWBODY slim, яка включає в себе план харчування зі смачними корисними рецептами, тренування, мотивацію, всілякі поради та психологічні завдання. Проект спрямований на те, щоб навчити любити себе, піклуватися про своє тіло і позитивно мислити.

Головний секрет успіху в тому, що дівчата можуть, не виходячи з дому, тренуватися з топ-тренерами і реально худнути без голодувань і тренажерів. На думку Луценко і Богдан, в ході програми у багатьох виробляється імунітет до солодощів і іншим шкідливим звичкам. Зокрема, учасниці отримують меню на кожен день від дієтологів і нутриціологів, тому не потрібно ламати голову над одвічною проблемою, що приготувати. Раціон складається на основі збалансованого харчування: ти їж і худнеш.

Також перевага методики онлайн-схуднення в тому, що всі тренування представлені у форматі відео з поясненням техніки, і розтяжка в кінці кожного заняття. Причому вправи на будь-який смак - силові, кардіо, інтервальні тренування. Йога, пілатес, балет - для розвитку жіночності, для постави і поліпшення жіночого здоров'я. А для любителів запалити на танцполі передбачена запальна сальса.

Ми поспілкувалися окремо з Анітою Луценка про харчуванні, тренуваннях і схуднення до літа, але також з'ясували і у Юлії, як почалося їх співробітництво, кого із знаменитостей тренувала вона і як домогтися видимого успіху в спорті і схудненні.

Юлія, ви є майстером спорту з художньої гімнастики, ймовірно, і познайомилися з Анітою по роботі?

Так, я з 5 років у спорті, тому все моє життя пов'язане зі спортом. І як гімнастка я пов'язана зі схудненням, тому що гімнастки весь час худнуть.

Закінчила я Харківську академію фізкультури і спорту, тому я є тренером і викладачем. З Анітою ми познайомилися в спортклубі, де разом працювали, років 12 тому.

Фото: Аніта Луценко та Юлія Богдан (instagram.com/bogdanjulia)

Ви і Аніта зізналися, що не завжди були подругами. На зорі кар'єри фітнес-тренера ви швидше були суперницями. Розкажіть, як вам вдалося знайти спільну мову один з одним?

Так, ми нещодавно згадували наше суперництво, ми навіть якийсь час не спілкувалися, бо Аніта в мені відразу побачила суперницю.

А у мене зір поганий, і я не завжди при зустрічі вітаюся. Їй здавалося, що я весь час дивлюся на неї зверхньо і не посміхаюся. Насправді це було не так.

Ми здружилися в одній з відряджень. Ми їздили в Барселону. Це була навіть більше відпустка. Після цього ми здружилися і стали подружками. По правді кажучи, нас звели особисті переживання: Анітка розлучилася зі своїм хлопцем, я теж, і потім ми стали дружити. Після чого поступово народилася ідея WOWBODY.

Фото: Юлія Богдан (instagram.com/bogdanjulia)

Як ви розподіляєте обов'язки з Анітою? Який ваш профіль?

Нас з Анітою називають "фітнес-половинками", тому що Аніта більше по схудненню – це відомо з проекту "Зважені та щасливі". Мене ж завжди цікавили більше комплекси: для постави, реабілітація, робота зі спиною, робота з глибокими м'язами. Тому моя кар'єра і професійна діяльність і будувалася на цьому.

Знаю, що ви тренували багатьох знаменитостей. Кого можна перерахувати?

У мене займалася Віра Брежнєва. Але з Вірочкою ми і пілатесом займалися, і танцювали, і підтягували м'язи. Це мій улюблений клієнт!

Віталій Кличко ходив до мене на пілатес, коли у нього були проблеми зі спиною. Ми займалися реабілітацією. Взагалі це дуже цікавий досвід – тренувати спортсмена такого високого класу. Тому що перше тренування він мені намагався говорити, що робити. А потім він зрозумів, що треба просто довіритися і розслабитися. Потім, звичайно ж, коли зі спиною все стало добре, ми як-то раз зустрілися в залі, я запитала: "Віталя, коли на тренування?". Він: "Юля, тут же зрозуміло, спина не болить, тому можна не ходити".

Я тренувала Світлану Лободу. Діана Дорожкіна до мене ходила на тренування на пілатес. І всілякі наші політики, імен яких я не буду називати.

Відео: Розминка від фітнес-тренерів Аніти Луценко і Юлії Богдан (video.rbc.ua)

У вас в Україні будувалася успішна кар'єра. Але вже чотири роки ви живете в Кракові. Чому ви вирішили переїхати в Польщу?

Це особисте. Я з маленького містечка (з Лозової) переїхала в Київ. І за 10 років тут я сильно змінилася. Це був мій виклик. Я хотіла переїхати в іншу країну, де інша мова, менталітет, де все по-новому.

В Кракові я викладаю йогу, пілатес, є персональні тренування. Але і онлайн-проект займає дуже багато часу. Я проводжу зустрічі-наради з хелперами, я курую всі процеси, ми з Анітою щодня на зв'язку, придумуємо нові заняття, нові тренування, записуємо нові ролики. Це все вимагає дуже багато часу і сил.

Фото: Юлія Богдан (instagram.com/bogdanjulia)

Я рада, що наш проект онлайн і дозволяє працювати в будь-якій частині світу.

Для багатьох дівчат головною перешкодою в досягненні видимого результату в спорті або схудненні є лінь. Що ви порадите в боротьбі з цим недоліком?

Пораджу довіритися дисципліни. Я сама дуже лінива, чесно, і мені дуже часто не хочеться йти на тренування, готувати корисну їжу.

Насправді все починається з дисципліни. Нашу програму ми намагалися зробити так, щоб вона не була складна і не вимагала багато часу. І ти просто знаєш, що у тебе тренування і потрібно поставити галочку.

Спочатку всього три-п'ять вправ – це не багато! І ти просто приділяєш щодня 15 хвилин свого часу, щоб позайматися, а потім, як не дивно, з'являється енергія, мотивація, натхнення, особливо після першого місяця, коли ти бачиш результат. І змінюється все-таки в голові щось. Тому що лінь – це засмічені думки, це коли ти живеш у своєму якомусь вакуумі. З цього вакууму треба вийти, щоб змінитися.

Відео: Фітнес-тренер Аніта Луценко про харчуванні, тренуваннях і схуднення до літа (video.rbc.ua)