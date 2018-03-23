"Нас с Анитой называют "фитнес-половинками": тренер Юлия Богдан о звездных клиентах и методиках похудения

Известный украинский фитнес-тренер Юлия Богдан, которая последние четыре года проживает в Польше, поделилась со Styler главными секретами успеха в спорте

Фитнес-тренер Юлия Богдан известна далеко за пределами родной страны. В настоящее время она проживает в Кракове, но тренирует клиентов со всего мира. Благодаря онлайн-методикам похудения и оздоровления работать стало возможным из любого уголка планеты. Что Юлия успешно и практикует.

Styler удалось встретиться с известным фитнес-тренером в Киеве на презентации обновленной авторской программы для похудения.

Фото: Анита Луценко и Юлия Богдан на презентации программы (РБК-Украина)

Юлия Богдан вместе со своей коллегой и близкой подругой Анитой Луценко - не менее известным в Украине фитнес-тренером - создали революционную онлайн-программу WOWBODY slim, которая включает в себя план питания со вкусными полезными рецептами, тренировки, мотивацию, всяческие советы и психологические задания. Проект направлен на то, чтобы научить любить себя, заботиться о своем теле и позитивно мыслить.

Главный секрет успеха в том, что девушки могут, не выходя из дома, тренироваться с топ-тренерами и реально худеть без голодовок и тренажеров. По мнению Луценко и Богдан, в ходе программы у многих вырабатывается иммунитет к сладостям и другим вредным привычкам. В частности, участницы получают меню на каждый день от диетологов и нутрициологов, поэтому не нужно ломать голову над извечной проблемой, что приготовить. Рацион составлен на основе сбалансированного питания: ты просто ешь и худеешь.

Также преимущество методики онлайн-похудения в том, что все тренировки представлены в формате видео с объяснением техники, и растяжка в конце каждого занятия. Причем упражнения на любой вкус - силовые, кардио, интервальные тренировки. Йога, пилатес, балет - для развития женственности, для осанки и улучшения женского здоровья. А для любителей зажечь на танцполе предусмотрена заводная сальса.

Мы пообщались отдельно с Анитой Луценко о питании, тренировках и похудении к лету, но также выяснили и у Юлии, как началось их сотрудничество, кого из знаменитостей тренировала она и как добиться видимого успеха в спорте и похудении.

Юлия, вы являетесь мастером спорта по художественной гимнастике, вероятно, и познакомились с Анитой по работе?

Да, я с 5 лет в спорте, поэтому вся моя жизнь связана со спортом. И как гимнастка я связана с похудением, потому что гимнастки все время худеют.

Закончила я Харьковскую академию физкультуры и спорта, поэтому являюсь тренером и преподавателем. С Анитой мы познакомились в спортклубе, где вместе работали, лет 12 назад.

Фото: Анита Луценко и Юлия Богдан (instagram.com/bogdanjulia)

Вы и Анита признались, что не всегда были подругами. На заре карьеры фитнес-тренера вы скорее были соперницами. Расскажите, как вам удалось найти общий язык друг с другом?

Да, мы недавно вспоминали наше соперничество, мы даже какое-то время не общались, потому что Анита во мне сразу увидела соперницу.

А у меня зрение плохое, и я не всегда при встрече здороваюсь. Ей казалось, что я все время смотрю на нее свысока и не улыбаюсь. На самом деле это было не так.

Мы сдружились в одной из командировок. Мы ездили в Барселону. Это был даже больше отпуск. После этого мы сдружились и стали подружками. По правде говоря, нас свели личные переживания: Анитка рассталась со своим парнем, я тоже, и потом мы стали дружить. После чего постепенно родилась идея WOWBODY.

Фото: Юлия Богдан (instagram.com/bogdanjulia)

Как вы распределяете обязанности с Анитой? Какой ваш профиль?

Нас с Анитой называют "фитнес-половинками", потому что Анита больше по похудению – это известно из проекта "Зважені та щасливі". Меня же всегда интересовали больше комплексы: для осанки, реабилитация, работа со спиной, работа с глубокими мышцами. Поэтому моя карьера и профессиональная деятельность и строилась на этом.

Знаю, что вы тренировали многих знаменитостей. Кого можно перечислить?

У меня занималась Вера Брежнева. Но с Верочкой мы и пилатесом занимались, и танцевали, и подтягивали мышцы. Это мой любимый клиент!

Виталий Кличко ходил ко мне на пилатес, когда у него были проблемы со спиной. Мы занимались реабилитацией. Вообще это очень интересный опыт – тренировать спортсмена такого высокого класса. Потому что первую тренировку он мне старался говорить, что делать. А потом он понял, что нужно просто довериться и расслабиться. Потом, конечно же, когда со спиной все стало хорошо, мы как-то раз встретились в зале, я спросила: "Виталя, когда на тренировку?". Он: "Юля, тут же понятно, спина не болит, поэтому можно не ходить".

Я тренировала Светлану Лободу. Диана Дорожкина ко мне ходила на тренировки на пилатес. И всевозможные наши политики, имен которых я не буду называть.

Видео: Разминка от фитнес-тренеров Аниты Луценко и Юлии Богдан (video.rbc.ua)

У вас в Украине строилась успешная карьера. Но уже четыре года вы живете в Кракове. Почему вы решили переехать в Польшу?

Это личное. Я с маленького городка (с Лозовой) переехала в Киев. И за 10 лет здесь я изменилась сильно. Это был мой вызов. Я хотела переехать в другую страну, где другой язык, менталитет, где все по-новому.

В Кракове я преподаю йогу, пилатес, есть персональные тренировки. Но и онлайн-проект занимает очень много времени. Я провожу встречи-собрания с хелперами, я курирую все процессы, мы с Анитой каждый день на связи, придумываем новые занятия, новые тренировки, записываем новые ролики. Это все требует очень много времени и сил.

Фото: Юлия Богдан (instagram.com/bogdanjulia)

Я рада, что наш проект онлайн и позволяет работать в любой части мира.

Для многих девушек главной преградой в достижении видимого результата в спорте или похудении является лень. Что вы посоветуете в борьбе с этим недостатком?

Посоветую довериться дисциплине. Я сама очень ленивая, честно, и мне очень часто не хочется идти на тренировку, готовить полезную еду.

На самом деле начинается все с дисциплины. Нашу программу мы старались сделать так, чтобы она не была сложная и не требовала много времени. И ты просто знаешь, что у тебя тренировка и нужно поставить галочку.

Вначале всего три-пять упражнений – это не много! И ты просто уделяешь каждый день 15 минут своего времени, чтобы позаниматься, а потом, как ни странно, появляется энергия, мотивация, вдохновение, особенно после первого месяца, когда ты видишь результат. И меняется все-таки в голове что-то. Потому что лень – это засоренные мысли, это когда ты живешь в своем каком-то вакууме. Из этого вакуума нужно выйти, чтобы измениться.

Видео: Фитнес-тренер Анита Луценко о питании, тренировках и похудении к лету (video.rbc.ua)