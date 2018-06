Оксана Скиталінська розповіла, скільки фруктів треба вживати на день

Харчування має бути збалансованим і різноманітним, нагадує дієтолог

"Налягайте на овочі, їжте побільше фруктів, а жирних продуктів – якомога менше" – такі заклики часто можна почути від тих, хто пропонує "швидкі" дієти і обіцяє мало не блискавичне схуднення.

Але такі поради насправді можуть бути дуже шкідливі для організму, каже відома українська лікар-дієтолог Оксана Скиталінська. Про це вона розповіла у коментарі для Styler.

За її словами, харчування має бути збалансоване і різноманітне, тобто їсти треба всі натуральні продукти: і овочі, і фрукти, і м'ясо, а не відмовлятись від чогось.

Якщо ігнорувати якийсь із цих продуктів, то може виникнути серйозний дефіцит корисних речовин. Бо якісь корисні речовини ми беремо із м'яса, якісь – із овочів та фруктів. Ці речовини одне одного не замінять.

Фото: Дієтолог Оксана Скиталінська (facebook.com/O.Skytalinska)

"В той же час фруктів не треба їсти багато. Щодо яблук – достатньо вживати одне на день. Гуляє прислів’я "one apple a day keeps doctor away". Багато хто у такому прислів’ї фокусується саме на яблуці, але фокусуватися треба на кількості. Тобто один-два фрукти на день – цього достатньо для людини, яка веде сидячий спосіб життя, мало рухається", - каже Оксана Скиталінська.

Якщо ж людина - фізично активна і багато рухається, тоді фруктів треба більше, каже вона.

"Фруктів також треба більше дітям, жінкам. Один-два фрукти – це дуже нормально. Але треба пам’ятати, що кращий фрукт – це овоч. У овочах менше глюкози, менше фруктози. Коли фруктози в організм поступає дуже багато, вона старить організм. Але це стосується не так фруктів, як готових оброблених продуктів на кшталт тістечок. Або фруктози, яка продається в супермаркетах. На жаль, вона позиціонується як дієтична їжа або їжа для хворих на діабет, але насправді фруктоза набагато шкідливіша, ніж звичайний цукор", - додає лікар.

