Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.4
Межбанк BID 26.36
НБУ 2647.59
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.54
НБУ 3065.38
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.4
Межбанк BID 26.36
НБУ 2647.59
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.54
НБУ 3065.38
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Оксана Скиталинская рассказала, сколько фруктов надо употреблять в день

STYLERКрасота и Здоровье        21.06.2018 - 07:50
Фото: Сколько фруктов нужно есть в день (pixabay.com)
Фото: Сколько фруктов нужно есть в день (pixabay.com)

Питание должно быть сбалансированным и разнообразным, напоминает диетолог

"Налегайте на овощи, ешьте побольше фруктов, а жирных продуктов – как можно меньше" – такие призывы часто можно услышать от тех, кто предлагает "быстрые" диеты и обещает чуть ли не молниеносное похудение.

Но такие советы на самом деле могут быть очень вредны для организма, говорит известный украинский врач-диетолог Оксана Скиталинская. Об этом она рассказала в комментарии для Styler.

По ее словам, питание должно быть сбалансированным и разнообразным, то есть употреблять надо все натуральные продукты: и овощи, и фрукты, и мясо, а не отказываться от чего-то.

Если игнорировать какой-то из этих продуктов, то может возникнуть серьезный дефицит полезных веществ. Ведь какие-то полезные вещества мы берем из мяса, какие-то  - из овощей и фруктов. Эти вещества друг друга не заменят.

Фото: Диетолог Оксана Скиталинская (facebook.com/O.Skytalinska)

"В то же время фруктов не надо есть много. Относительно яблок – достаточно употреблять одно в день. Гуляет поговорка "one apple a day keeps doctor away". Многие в таком пословице фокусируется именно на яблоке, но фокусироваться надо на количестве. То есть один-два фрукта в день – этого достаточно для человека, ведущего сидячий образ жизни, и который мало двигается", - говорит Оксана Скиталинская.

Если же человек - физически активнен и много двигается, тогда фруктов надо больше, говорит она.

"Фруктов также надо больше детям, женщинам. Один-два фрукта – это очень нормально. Но надо помнить, что лучший фрукт – это овощ. В овощах меньше глюкозы, меньше фруктозы. Когда фруктозы в организм поступает слишком много, она старит организм. Но это касается не столько фруктов, как готовых обработанных продуктов вроде пирожных. Или фруктозы, которая продается в супермаркетах. К сожалению, она позиционируется как диетическая пища или пища для больных диабетом, но на самом деле фруктоза намного вреднее, чем обычный сахар", - добавляет врач.

Видеоло: Советы для тех, кто хочет стать донором крови (video.рбк.ru)

Ранее Супрун развенчала мифы о похудении и "чистках" организма.

Злата Огневич поделилась рецептом своей стройности В одной из воинских частей решили проверить питание, и не зря
Теги: питание, диета
"Нелюди!": травести-дива Монро высказалась о противниках КиевПрайда
"Нет совести никакой": сеть ужаснул вагон поезда "Укрзализныци" (фото)
Девушка сгорела заживо: на трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП (фото)
В Киеве памятник возле МВД разукрасили в цвета ЛГБТ (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь