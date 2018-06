Оксана Скиталинская рассказала, сколько фруктов надо употреблять в день

Питание должно быть сбалансированным и разнообразным, напоминает диетолог

"Налегайте на овощи, ешьте побольше фруктов, а жирных продуктов – как можно меньше" – такие призывы часто можно услышать от тех, кто предлагает "быстрые" диеты и обещает чуть ли не молниеносное похудение.

Но такие советы на самом деле могут быть очень вредны для организма, говорит известный украинский врач-диетолог Оксана Скиталинская. Об этом она рассказала в комментарии для Styler.

По ее словам, питание должно быть сбалансированным и разнообразным, то есть употреблять надо все натуральные продукты: и овощи, и фрукты, и мясо, а не отказываться от чего-то.

Если игнорировать какой-то из этих продуктов, то может возникнуть серьезный дефицит полезных веществ. Ведь какие-то полезные вещества мы берем из мяса, какие-то - из овощей и фруктов. Эти вещества друг друга не заменят.

Фото: Диетолог Оксана Скиталинская (facebook.com/O.Skytalinska)

"В то же время фруктов не надо есть много. Относительно яблок – достаточно употреблять одно в день. Гуляет поговорка "one apple a day keeps doctor away". Многие в таком пословице фокусируется именно на яблоке, но фокусироваться надо на количестве. То есть один-два фрукта в день – этого достаточно для человека, ведущего сидячий образ жизни, и который мало двигается", - говорит Оксана Скиталинская.

Если же человек - физически активнен и много двигается, тогда фруктов надо больше, говорит она.

"Фруктов также надо больше детям, женщинам. Один-два фрукта – это очень нормально. Но надо помнить, что лучший фрукт – это овощ. В овощах меньше глюкозы, меньше фруктозы. Когда фруктозы в организм поступает слишком много, она старит организм. Но это касается не столько фруктов, как готовых обработанных продуктов вроде пирожных. Или фруктозы, которая продается в супермаркетах. К сожалению, она позиционируется как диетическая пища или пища для больных диабетом, но на самом деле фруктоза намного вреднее, чем обычный сахар", - добавляет врач.

Видеоло: Советы для тех, кто хочет стать донором крови (video.рбк.ru)

Ранее Супрун развенчала мифы о похудении и "чистках" организма.