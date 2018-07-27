"Обізнаність – краща зброя": Супрун розповіла, як можна заразитися гепатитом В і С

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

В. о. міністра охорони здоров'я розповіла про методи захисту

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун нагадала українцям про те, якими способами може передаватися гепатит групи В та С. Про це Супрун написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Уляна Супрун зазначила, що 96% випадків смерті від хвороби походять з-за двох основних типів гепатиту – В і С.

"Незабаром Всесвітній день боротьби з гепатитами. Гепатит B і C - 2 основних типу з 5 різних інфекцій гепатиту - є причиною 96% всіх випадків смерті від хвороби. У світі з хронічною інфекцією, викликаної вірусами цих типів, живуть близько 325 000 000 чоловік. І якщо від гепатиту B можна захиститися щепленням, яке в Україні безкоштовне в перші місяці життя, то від гепатиту С немає вакцини", - написала в. о. міністра.

Вона повідомила, що дуже важливо проходити регулярні обстеження та в разі виявлення гепатиту – відповідально підходити до лікування, тим більше, що в Україні зараз здійснений прорив у лікуванні гепатиту С.

"Саме тому важливо проводити обстеження та контролювати своє здоров'я, а в разі виявлення хвороби - відповідально поставитися до лікування. Україні вдалося зробити справжній прорив у лікуванні гепатиту С. Завдяки міжнародним організаціям нам вдалося провести ефективні закупівлі інноваційних ліків. Завдяки їм Україна зможе вилікувати всіх зареєстрованих пацієнтів з гепатитом с безоплатно", - повідомила Супрун.

Вона нагадала основні способи зараження вірусами гепатиту В і С.

Зокрема, гепатит В передається від матері до новонародженої дитини, при використанні нестерильного інструменту, при вживанні наркотиків за допомогою шприца, при переливанні крові та при маніпуляціях, які контактують з кров'ю, такими, як тату і пірсинг, під час незахищених статевих контактів.

Скріншот фото (facebook.com/ulanasuprun)

Гепатит С передається: при переливанні крові та неперевірених продуктів крові, під час використання нестерильного медичного інструменту, в тому числі і при вживанні наркотиків, небезпечні маніпуляції, в яких є контакт з кров'ю (тату, пірсинг), використання предметів, які потенційно контактують з кров'ю (предмети особистої гігієни).

Скріншот фото (facebook.com/ulanasuprun)

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

До речі, Уляна Супрун розповіла, як уникнути отруєнь хімічними речовинами у дітей.

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