"Осведомленность – лучшее оружие": Супрун рассказала, как можно заразиться гепатитом В и С

Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

И. о. министра охраны здоровья рассказала о методах защиты

Исполняющая обязанности министра охраны здоровья Уляна Супрун напомнила украинцам о том, какими способами может передаваться гепатит группы В и С. Об этом Супрун написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Уляна Супрун отметила, что 96% случаев смерти от болезни происходят из-за двух основных типов гепатита – В и С.

"Вскоре Всемирный день борьбы с гепатитами. Гепатит B и C - 2 основных типа из 5 различных инфекций гепатита - является причиной 96% всех случаев смерти от болезни. В мире с хронической инфекцией, вызванной вирусами этих типов, живут около 325 000 000 человек. И если от гепатита B можно защититься прививкой, которая в Украине бесплатна в первые месяцы жизни, то от гепатита С нет вакцины", - написала и. о. министра.

Она сообщила, что очень важно проходить регулярные обследования и в случае обнаружения гепатита – ответственно подходить к лечению, тем более, что в Украине сейчас совершен прорыв в лечении гепатита С.

"Именно поэтому важно проводить обследование и контролировать свое здоровье, а в случае выявления болезни - ответственно отнестись к лечению. Украине удалось сделать настоящий прорыв в лечении гепатита С. Благодаря международным организациям нам удалось провести эффективные закупки инновационных лекарств. Благодаря им Украина сможет вылечить всех зарегистрированных пациентов с гепатитом С безвозмездно", - сообщила Супрун.

Она напомнила основные способы заражения вирусами гепатита В и С.

В частности, гепатит В передается: от матери к новорожденному ребенку, при использовании нестерильного инструмента, при употреблении наркотиков с помощью шприца, при переливании крови и при манипуляциях, которые контактируют с кровью, такими, как тату и пирсинг, во время незащищенных половых контактов.

Скриншот фото (facebook.com/ulanasuprun)

Гепатит С передается: при переливании крови и непроверенных продуктов крови, во время использования нестерильного медицинского инструмента, в том числе и при употреблении наркотиков, опасные манипуляции, в которых есть контакт с кровью (тату, пирсинг), использование предметов, которые потенциально контактируют с кровью (предметы личной гигиены).

Скриншот фото (facebook.com/ulanasuprun)

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Кстати, Уляна Супрун рассказала, как избежать отравлений химическими веществами у детей.

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