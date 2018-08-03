Харчові отруєння: у МОЗ дали рекомендації про те, як уникнути кишкових інфекцій

Фото: лікарня (facebook.com/screennews.ad)

Фахівці розповіли про те, як правильно купувати, зберігати і готувати продукти

Спекотна літня погода створює ідеальні умови для поширення збудників, які викликають кишкові інфекції. Фахівці міністерства охорони здоров'я розповіли, яких правил потрібно дотримуватися, щоб убезпечити себе від харчових отруєнь.

Вони відзначають, що в організм людини такі збудники потрапляють трьома шляхами: зіпсовані продукти, неякісні харчові продукти або брудні руки.

Медики нагадують, що основними причинами виникнення гострих кишкових інфекцій є:

- елементарне недотримання правил особистої гігієни,

- недотримання технології приготування страв;

- недотримання умов і строків зберігання сировини і готових страв;

- вживання неякісних харчових продуктів, що містять в собі збудник захворювання тощо

Для того, щоб не заразитися кишковими інфекціями при покупці готових продуктів, треба пам'ятати про такі правила:

- не купуйте продукти харчування або готові страви в місцях несанкціонованої торгівлі;

- не купуйте страви, навіть якщо є найменші сумніви в безпеці зберігання або приготування продукту;

- в магазині кладіть готові страви в кошик вже після інших продуктів, які ви хочете придбати Так вони довше залишатимуться охолодженими;

- не залишайте готову їжу на столі довше ніж на 2 години. Ні в якому разі не зберігайте їжу, яка залишилася після пікніка;

- ретельно мийте руки з милом перед їжею, після повернення з вулиці і після кожного відвідування туалету.

Фото: МОЗ

Крім того, обов'язково потрібно користуватися простими правилами профілактики.

До них належить: особиста гігієна; ретельне миття рук перед їжею, а також після прогулянки на вулиці і після туалету; утримання в чистоті всіх поверхонь і кухонних приладів, які використовуються для приготування їжі; користування індивідуальним посудом; не допускайте комах і тварин у приміщення, де готується їжа і зберігаються продукти; дитячий посуд та іграшки – обдавайте окропом;

Під час готування: для обробки сирих використовуйте окремі кухонні прилади (ножі, дошки для приготування і тп.); окремо готуйте і бережіть сирі і готові до вживання харчові продукти (сире м'ясо, птицю, рибу, овочі, фрукти і т. д.); добре проваривайте продукти, особливо м'ясо, птицю, яйця та рибу; використовувати харчові продукти, оброблені з метою підвищення їх безпеки, наприклад, пастеризоване молоко; мийте і обдавайте окропом фрукти і овочі, особливо у разі споживання їх у сирому вигляді; не вживайте продукти з вичерпаним терміном придатності, використовувати для приготування їжі тільки свіжі продукти харчування; не давайте маленьким дітям некип'яченого розливне молоко, сирі яйця і ін

Фото: МОЗ

Зберігання продуктів: дотримуйтесь відповідного температурного режиму при зберіганні харчових продуктів (не залишайте приготовані продукти харчування при кімнатній температурі більш ніж на 2:00); при транспортуванні і зберіганні харчових продуктів використовуйте чисту упаковку (поліетилен, контейнери для харчових продуктів і т. д.);

Вода: використовуйте безпечну воду, не пийте воду з неперевірених джерел; вживайте бутильовану воду або охолоджену кип'ячену воду; НЕ купайтеся в непроточних водоймах, у місцях несанкціонованих пляжів, уникайте заковтування води під час купання.

Фото: МОЗ

Якщо все-таки отруєння сталося і з'явилися такі симптоми, як підвищення температури тіла, головний біль, інтоксикація, блювота, рідкий стілець, біль у животі, висип, то потрібно негайно звернутися до лікаря. Ні в якому разі не займайтеся самолікуванням.

До речі, ми писали про те, як українцям пояснили, як розпізнати незаконну торгівлю.

А раніше відомий врач-інфекціоніст розповіла, що потрібно робити при харчових отруєннях.

Відео: РБК-Україна