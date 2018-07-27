Дитина і сонце: Комаровський розповів про найбільш актуальну тему для батьків

Фото: Євген Комаровський (РБК-Україна)

Педіатр пояснив, що таке ультрафіолетовий індекс

Відомий педіатр Євген Комаровський розповів про користь сонця для дітей, а також як убезпечити себе від ризиків. Про це він повідомив в спеціальній лекції на своєму YouTube-каналі.

Він пояснив, що сонце корисно, так як впливає на настрій людини, тому що під впливом сонячних променів в голові виробляється речовина серотонін, гормон настрою. Дефіцит серотоніну викликає депресію і поганий настрій.

Крім того, під впливом сонячних променів в шкірі людини виробляється вітамін D, який має величезне значення для здоров'я людини.

Також, існують дослідження, які доводять, що вплив ультрафіолетових променів має вплив на лікування багатьох захворювань.

Медики можуть рекомендувати дозований вплив сонячних променів для таких захворювань, як псоріаз, деякі варіанти екземи, акне, жовтяниці і деяких інших захворювань.

Але одночасно з цим, сонце може бути й небезпечно, і це пов'язано з безпосереднім впливом сонячних променів на шкіру людини. Для дітей ризики набагато вище, ніж для дорослих.

В першу чергу – це ризик опіків. У другу – багаторазово збільшує ризик розвитку меланоми на 60%. Також з негативних чинників варто відзначити ризик ураження очей і розвиток сонячного або теплового удару.

Має значення і час доби для впливу сонячних променів і ультрафіолетового проміння.

Доктор Комаровський розповів про те, що таке ультрафіолетовий індекс, що відповідає за ризики перебування на сонці і порекомендував перевіряти його на своєму мобільному телефоні. Також він пояснив, який показник є небезпечним, а який є абсолютно безпечним для прогулянок.

Відомий педіатр звернув увагу на те, що сонце може впливати і через скло, тому потрібно бути обережними під час поїздки на машині, а також в приміщенні.

Комаровський дав свої поради про те, як правильно закривати голову дитини на сонці, а також, як правильно вибирати коляску для малюка на літній період.

Відео: Все що потрібно знати про сонце (YouTube/Доктор Комаровський)

До речі, доктор Комаровський розповів, можна дитину брати з собою в подорож.

Раніше ми писали про те, що дитячий педіатр розвінчав міфи про корисність дитячих каш.

Відео: STYLER.rbc.ua