Ребенок и солнце: Комаровский рассказал о наиболее актуальной теме для родителей

Фото: Евгений Комаровский (РБК-Украина)

Педиатр объяснил, что такое ультрафиолетовый индекс

Известный педиатр Евгений Комаровский рассказал о пользе солнца для детей, а также как обезопасить себя от рисков. Об этом он сообщил в специальной лекции на своем YouTube-канале.

Он объяснил, что солнце полезно, так как влияет на настроение человека, потому что под воздействием солнечных лучей в голове вырабатывается вещество серотонин, гормон настроения. Дефицит серотонина вызывает депрессию и плохое настроение.

Кроме того, под воздействием солнечных лучей в коже человека вырабатывается витамин D, который имеет огромное значение для здоровья человека.

Также, существуют исследования, которые доказывают, что воздействие ультрафиолетовых лучей имеет влияние на излечение многих заболеваний.

Медики могут рекомендовать дозированное воздействие солнечных лучей для таких заболеваний, как псориаз, некоторые варианты экземы, акне, желтухи и некоторых других заболеваний.

Но одновременно с этим, солнце может быть и опасно, и связано это с непосредственным воздействием солнечных лучей на кожу человека. Для детей риски намного выше, чем для взрослых.

В первую очередь – это риск ожогов. Во вторую – многократно увеличивает риск развития меланомы на 60%. Также из негативных факторов стоит отметить риск поражение глаз и развитие солнечного или теплового удара.

Имеет значение и время суток для воздействия солнечных лучей и ультрафиолетовых лучей.

Доктор Комаровский рассказал о том, что такое ультрафиолетовый индекс, который отвечает за риски нахождения на солнце и порекомендовал проверять его на своем мобильном телефоне. Также он объяснил, какой показатель является опасным, а какой является абсолютно безопасным для прогулок.

Известный педиатр обратил внимание на то, что солнце может воздействовать и через стекло, поэтому нужно быть аккуратными во время поездки на машине, а также в помещении.

Комаровский дал свои советы о том, как правильно закрывать голову ребенка на солнце, а также, как правильно выбирать коляску для малыша на летний период.

Видео: Все что нужно знать о солнце (YouTube/Доктор Комаровский)

Кстати, доктор Комаровский рассказал, можно ли ребенка брать с собой в путешествие.

Ранее мы писали о том, что детский педиатр развенчал мифы о полезности детских каш.

Видео: STYLER.rbc.ua