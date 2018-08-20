Смертельно небезпечна: експерти повідомили неприємну новину про саму популярну рибу

Ілюстративне фото (pixabay)

Дослідники повідомили, що ця риба дуже токсична

Експерти повідомили, що найбільш популярна в Україні риба може бути смертельно небезпечним продуктом. Про це пише "Сьогодні".

Вирощений лосось може виявитися найбільш токсичною рибою в світі. До такого висновку прийшов засновник норвезької Спілки охорони природи еколог-активіст Курд Оддекал.

Він стверджує, що лосось стає одним з найбільш токсичних харчових продуктів у світі із-за неправильних умов вирощування.

Оддекал пояснив, що риба хворіє з-за того, що вирощується на маленьких фермах в умовах надмірної скупченості.

Його слова підтверджує ще один експерт, токсиколог з Франції Жером Рюззен. За його словами, лосось в п'ять разів перевищує показники по шкідливості та токсичності порівняно з будь-якими іншими видами морепродуктів.

Фото: Лосось (pixabay.com)

Медики повідомили, що страви, приготовані з сирого лосося, такі як суші, наприклад, можуть стати причиною появи шкідливих речовин в організмі.

Але є і хороша новина для любителів лосося. Фахівці радять будь-яку рибу їсти тільки після ретельної теплової обробки, яка значно знижує ймовірність отруєння.

До речі, раніше ми писали про те, що в МОЗ дали рекомендації про те, як уникнути кишкових інфекцій.

Вони відзначають, що в організм людини такі збудники потрапляють трьома шляхами: зіпсовані продукти, неякісні харчові продукти або брудні руки.

А також ми повідомляли про те, що українці продали гнилу рибу в популярному супермаркеті.

Відео: РБК-Україна