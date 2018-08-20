Смертельно опасна: эксперты сообщили неприятную новость о самой популярной рыбе

Иллюстративное фото (pixabay)

Исследователи сообщили, что эта рыба очень токсична

Эксперты сообщили, что самая популярная в Украине рыба может быть смертельно опасным продуктом. Об этом пишет "Сегодня".

Выращенный лосось может оказаться самой токсичной рыбой в мире. К такому выводу пришел основатель норвежского Союза охраны природы эколог-активист Курд Оддекал.

Он утверждает, что лосось становится одним из самых токсичных пищевых продуктов в мире из-за неправильных условий выращивания.

Оддекал объяснил, что рыба болеет из-за того, что выращивается на маленьких фермах в условиях чрезмерной скученности.

Его слова подтверждает еще один эксперт, токсиколог из Франции Жером Рюззен. По его словам, лосось в пять раз превышает показатели по вредности и токсичности по сравнению с любыми другими видами морепродуктов.

Фото: Лосось (pixabay.com)

Медики сообщили, что блюда, приготовленные из сырого лосося, такие как суши, например, могут стать причиной появления вредных веществ в организме.

Но есть и хорошая новость для любителей лосося. Специалисты советуют любую рыбу есть только после тщательной тепловой обработки, которая значительно понижает вероятность отравления.

Кстати, ранее мы писали о том, что в МОЗ дали рекомендации о том, как избежать кишечных инфекций.

Они отмечают, что в организм человека такие возбудители попадают тремя путями: испорченные продукты, некачественные пищевые продукты или грязные руки.

А также мы сообщали о том, что украинке продали гнилую рыбу в популярном супермаркете.

Видео: РБК-Украина