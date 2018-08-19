"Терапія природою": поради від Супрун, як заспокоїти і зарядити свій мозок

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Терапія природою має дуже позитивний вплив на наше психічне здоров'я

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун стверджує, що ризики появи психічних проблем зменшуються, якщо більше часу відпочивати на природі. Навіть якщо є брак часу, то досить навіть півгодинної прогулянки по парку для відчутного поліпшення психічне здоров'я та стабілізації настрою. Про це Супрун написала на своїй сторінці в Facebook.

Ось, що написала в публікації Уляна: "Терапія природою має надзвичайно позитивний вплив на наше здоров'я. Прогулянки на свіжому повітрі допомагають зменшити рівень стресу і подолати тривожність. Це відбувається за рахунок зниження в організмі рівня гормонів стресу - адреналіну і кортизолу. Крім того, мозок стимулює вироблення ендорфінів - природного знеболюючого для нашого організму, що також покращує настрій".

Також руйнівниця міфів зазначила, що якщо потрібно відволіктися від суєти і налаштувати себе на позитив, то піша прогулянка в "зелені" буде відмінним рішенням. Свіже повітря, відсутність шуму і зелені насадження допомагають знизити тиск і позитивно впливають на деякі відділи мозку, пов'язані з ризиком виникнення і розвитку психічних захворювань. Це так само допомагає концентрації уваги на тривожних думках.

Скріншот публікації Супрун (facebook.com/ulanasuprun)

Фото з публікації Уляни Супрун (facebook.com/ulanasuprun)