"Терапия природой": советы от Супрун, как успокоить и зарядить свой мозг

Иллюстративное фото: Деревья (pixabay.com)

Терапия природой оказывает очень положительное воздействие на наше психическое здоровье

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Супрун утверждает, что риски появления психических проблем уменьшаются, если больше времени отдыхать на природе. Даже если есть нехватка времени, то достаточно даже получасовой прогулки по парку для ощутимого улучшения психическое здоровье и стабилизации настроения. Об этом Супрун написала на своей странице в Facebook.

Вот, что написала в публикации Уляна: "Терапия природой имеет чрезвычайно положительное влияние на наше здоровье. Прогулки на свежем воздухе помогают уменьшить уровень стресса и преодолеть тревожность. Это происходит за счет снижения в организме уровня гормонов стресса - адреналина и кортизола. Кроме того, мозг стимулирует выработку эндорфинов - естественного обезболивающего для нашего организма, что также улучшает настроение".

Также разрушительница мифов отметила, что если нужно отвлечься от суеты и настроить себя на позитив, то пешая прогулка в "зелени" будет отличным решением. Свежий воздух, отсутствие шума и зеленые насаждения помогают снизить давление и положительно влияют на некоторые отделы мозга, связанные с риском возникновения и развития психических заболеваний. Это так же помогает концентрации внимания на тревожных мыслях.

Скриншот публикации Супрун (facebook.com/ulanasuprun)

Фото из публикации Уляны Супрун (facebook.com/ulanasuprun)