"Играйте и бегайте": Супрун посоветовала родителям быть "активным" примером для детей

Фото: РБК-Украина

Уляна Супрун сказала, что украинцам лучше проводить выходные в кругу семьи и детей

Исполняющая обязанности министра здравоохранения, Уляна Супрун, посоветовала украинцам проводить выходные в кругу семьи и детей, и, по возможности, отдыхать активно, подавая пример подрастающему поколению. Об этом она сообщает на своей странице в Facebook.

Супрун советует родителям проводить активные выходные с их детьми, ведь чем раньше привлекать детей к физическим увлечениям, тем быстрее они станут неотъемлемой частью их жизни. "Роль родителей в этом вопросе очень важна. Провели даже ряд исследований, которые подтверждают это", - пишет Уляна.

В то же время и/о министра здравоохранения акцентирует внимание на том, что чрезмерное напряжение – тоже плохо: "впрочем, когда речь заходит про физическую активность для маленьких детей – это не полноценные интенсивные тренировки или посещение тренажерного зала. Для маленьких детей физическая активность, по большей части, заключается в активной игре и возможности спокойно двигаться. Лучше делать это не в коляске или с гаджетом родителей в руках".

Скриншот поста Уляны Супрун (facebook.com/ulanasuprun)

Фото к публикации (facebook.com/ulanasuprun)

Кстати, недавно Уляна сообщила, как эффективно бороться со стрессом.

Также, исполняющая обязанности министра здравоохранения, рассказала о недостатках и преимуществах школьной формы.

Ранее Супрун посоветовала следить за настроением для того, чтобы начать вести здоровый образ жизни.

Видео: РБК-Украина