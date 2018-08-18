"Грайте і бігайте": Супрун порадила батькам бути "активним" прикладом для дітей

Фото: РБК-Україна

Уляна Супрун сказала, що українцям краще проводити вихідні в колі сім'ї та дітей

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я, Уляна Супрун, порадила українцям проводити вихідні у колі родини і дітей, і, по можливості, відпочивати активно, подаючи приклад підростаючому поколінню. Про це вона повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

Супрун радить батькам проводити активні вихідні з дітьми, адже чим раніше залучати дітей до фізичних захопленням, тим швидше вони стануть невід'ємною частиною їхнього життя. "Роль батьків в цьому питанні дуже важлива. Провели навіть ряд досліджень, які підтверджують це", - пише Уляна.

В той же час і/о міністра охорони здоров'я акцентує увагу на тому, що надмірне напруження – теж погано: "втім, коли мова заходить про фізичну активність для маленьких дітей – це не повноцінні інтенсивні тренування або відвідування тренажерного залу. Для маленьких дітей фізична активність, здебільшого, полягає в активній грі і можливості спокійно рухатися. Краще робити це не в колясці або з гаджетом батьків в руках".

Скріншот поста Уляни Супрун (facebook.com/ulanasuprun)

Фото до публікації (facebook.com/ulanasuprun)

До речі, нещодавно повідомила Уляна, як ефективно бороться зі стресом.

Також, виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я, розповiла про недоліки та переваги шкільної форми.

Раніше Супрун порадила стежити за настроєм для того, щоб почати вести здоровий спосіб життя.

Відео: РБК-Україна