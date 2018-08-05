Ретельно мийте фрукти та овочі: в Україні виявлена інфекція, яка може призвести до смерті

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Якщо вчасно її не діагностувати,то вона може вразити нервову систему або мозок

Українцям загрожує атака небезпечної інфекції лістеріозу, вона здатна викликати безліч різних серйозних захворювань. Про це повідомляє ТСН.

Дуже важливо своєчасно діагностувати лістеріоз. Його перші симптоми легко переплутати з звичайним харчовим отруєнням. Якщо ж інфекцію вчасно не діагностувати, то постраждає центральна нервова система або навіть головний мозок.

Особливу небезпеку хвороба представляє для літніх людей зі слабким імунітетом, маленьких дітей і вагітних жінок, вона може привести до летального результату. Відзначається, що в Україні вже один чоловік захворів лістеріозом.

Експерти підозрюють, що бактерія потрапила з Європи, там з-за неї померли десять осіб. За наявними даними спалах хвороби виникла через замороженої кукурудзи, яку на ринки ЄС завозили з Угорщини. Зараз її активно вилучають з продажу в Україні.

Про появу цієї бактерії у нашій країні дізналися з повідомлення, яке журналістці прислали з магазину. Менеджери попросили жінку, що купила у них заморожену суміш овочів, повернути її. Сталося це так: українка здійснила покупку, потім просто розморозила на сковорідці. Їла як зазвичай, а після з'явилися симптоми, схожі на отруєння. Жінка терміново побігла в аптеку і купила ліки. Пила дуже багато води з електролітами, щоб позбутися неприємних відчуттів. Заморожена суміш овочів була угорського виробництва.

Відомо, що основний шлях зараження лістеріозом - через різні харчові продукти. Нові випадки захворювання можуть виникати з-за тривалого інкубаційного періоду лістеріозу - 70 діб.

Щоб не заразитися небезпечною інфекцією, фахівці настійно рекомендують ретельніше готувати продукти перед вживанням. Відзначається, що кращий спосіб позбавлення від шкідливих бактерій - термічна обробка, просто кажучи, свіжі овочі та фрукти слід ошпарити окропом.

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