Тяжкість визначається зневодненням: відомий лікар-інфекціоніст розповіла, що потрібно робити при харчових отруєннях

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Фахівець розповіла, в яких випадках потрібно негайно звернутися до лікаря

Відомий лікар-інфекціоніст, заслужений лікар України, завідувач кафедри інфекційних хвороб національному університеті імені Богомольця Ольга Голубовська розповіла про те, що слід робити в перші години після отруєння. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Вона повідомила, що в останні дні з-за спеки почастішали спалахи кишкових інфекцій і тому вона вирішила нагадати, як правильно лікувати отруєння в перші години.

"Оскільки почалася спека, продовжуються спалахи за спалахом кишкових інфекцій, хочу нагадати пацієнтам і лікарям деякі положення, пов'язані з тактикою ведення таких хворих", - написала Голубовська.

Вона повідомила, що перші клінічні симптоми сальмонельозу з'являються від 2 годин до 3 діб.

"Час від вживання неякісного продукту до появи перших клінічних симптомів при сальмонельозі становить від 2 годин до 3 діб, рідше - до 7 діб, це так званий інкубаційний період, чим він коротший, тим захворювання протікає важче; при інших харчових отруєннях може бути від півгодини до декількох годин. При класичному сальмонельозі симптоми інтоксикації найчастіше випереджають диспепсичні розлади (тобто спочатку - температура, потім - діарея); чим важче захворювання, тим вище температура тіла в дебюті", - зазначила лікар-інфекціоніст.

Вона розповіла, що тяжкість перебігу хвороби визначається ступенем зневоднення організму і дала рекомендації про те, як заповнити таку втрату.

"Тяжкість перебігу визначається, насамперед, ступенем зневоднення, тому основне лікування - це заповнення втрати рідини. При легкому та помірному зневодненні цілком успішно можна застосовувати так звані оральні регідратаційні суміші (ОРС), які продаються в аптечній мережі, вони містять у необхідній кількості електроліти та інші речовини, які хворий втрачає при блювоті і проносі; якщо немає доступу до аптечної мережі або немає можливості придбати таку суміш, її можна приготувати вдома, змішавши шість чайних ложок цукру і одну чайну ложку солі без гірки в одному літрі безпечної води ("смак сліз") Пам'ятайте, що втрати електролітів часто супроводжуються різноманітними неприємними симптомами – від м'язової слабкості, відчуття нестачі повітря до судомного посмикування м'язів і іноді навіть панічних атак і недостатнє заповнення потрібного електролітного балансу (наприклад, при вживанні мінеральної води замість ОРС) не призводить до пом'якшення симптомів зневоднення", - повідомила Голубовська

Вона зазначила, що хворому потрібно давати пити спеціальну суміш стільки, скільки він хоче.

"ОРС потрібно давати хворому стільки, скільки він хоче (або може) випити аж до припинення діареї. В амбулаторних умовах зручні наступні рекомендації: після кожного рідкого стільця дітям молодше 2-х років необхідно давати 50-100 мл рідини, дітям від 2 до 10 років – 100-200 мл, дітям старшого віку і дорослим стільки рідини, скільки їм хочеться. З метою профілактики зневоднення достатньо приймати 10 мл/кг (для дітей) або по 200 мл розчину (для дорослих) після кожного епізоду блювоти або рідкого стільця, якщо, звичайно, пацієнт може пити", - пояснила лікар.

Крім того, вона повідомила, що є деякі напої, які категорично не можна вживати при отруєннях.

"Треба пам'ятати, що деякі рідини не можна приймати при діарейних захворюваннях: солодкі, підсолоджені напої, які можуть викликати осмотичну діарею та гипернатриемию (газовані безалкогольні напої, фруктові соки, чаї). Також не рекомендується вживати напої, що володіють стимулюючою, сечогінною або проносною дією, наприклад, каву, деякі лікувальні чаї", - дала свої рекомендації Голубовська.

Вона додала, що в деяких випадках бажано промивання шлунка, особливо, якщо отруєння сталося нещодавно.

"Пам'ятайте також, що промивання шлунка, особливо якщо пройшло менше 3-х годин після вживання недоброякісного продукту бажано, але може бути небезпечно, якщо захворювання супроводжується розвитком панкреатиту, тому при сильних болях в животі, особливо оперізуючого характеру, відразу звертайтеся до лікаря і не займайтеся самолікуванням", - порекомендувала лікар-інфекціоніст

Також вона повідомила, що при погіршенні стану або якщо неможливо заповнити втрату рідини, потрібно негайно звернутися до лікаря.

"У будь-якому випадку висока температура, блювота, пронос, особливо при неможливості заповнювати втрати шляхом перорального (пиття) вживання рідини - це привід для негайного звернення до лікаря, госпіталізації для початку внутрішньовенної регідратації. Для лікування застосовують також ентеросорбенти. Застосування засобів, що послаблюють перистальтику, таких, як лоперамід, повинно бути узгоджене з лікарем, при деяких станах вони протипоказані", - повідомила Голубовська.

Скріншот поста (facebook.com/ogolubovska)

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Відео: РБК-Україна