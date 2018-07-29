"Будьте аккуратны": Супрун рассказала, как правильно собирать грибы и что делать при отравлении

Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

Соответствующий пост чиновница разместила на своей странице в сети

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Супрун рассказала, как правильно собирать грибы и как действовать, если съели "поганку". Соответствующий пост она разместила на своей странице в Facebook.

"В Украине растут почти две тысячи шапковых грибов. Из них съедобными считается около полутысячи. Если собираетесь в поход за грибами, или же ищите ингредиенты для нового рецепта – будьте аккуратны", - сказала она.

Так, по словам Супрун, рекомендуется отказаться от употребления грибов, которые выросли в лесу. Вместо них рекомендуется употреблять те, которые выращивают штучно: они подлежат четкому контролю и продаются в торговых сетях.

Также не рекомендуется покупать грибы на стихийных рынках, собирать их в лесу только в знакомых вам участках, отказаться от сбора молодых или старых грибов и не употреблять их сырыми.

Более того, грибы рекомендуется готовить в первые сутки после сбора на протяжении полутора часов.

Фото: скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

В то же время при отравлении Супрун рекомендует срочно звонить в "103", попробовать промыть желудок и пить много жидкости.

Кстати, Супрун напомнила украинцам о том, какими способами может передаваться гепатит группы В и С.

Как сообщалось ранее, конфеты, шоколад и пирожные не помогают мозгу лучше справляться с задачами. Об этом рассказала и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун на своей странице в Facebook.

Также напомним, и. о. министра охран здоровья Уляна Супрун дала свои рекомендации о том, как обезопасить детей от отравлений химическими веществами и лекарствами.

Что вы не знали об Уляне Супрун (video.rbc.ua)