"Будьте обережні": Супрун розповіла, як правильно збирати гриби і що робити при отруєнні

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Відповідний пост чиновниця розмістила на своїй сторінці в мережі

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла, як правильно збирати гриби і як діяти, якщо з'їли "поганку". Відповідний пост вона розмістила на своїй сторінці в Facebook.

"В Україні зростають майже дві тисячі шапинкових грибів. З них їстівними вважається близько півтисячі. Якщо збираєтеся в похід за грибами, або ж шукайте інгредієнти для нового рецепту – будьте обережними", - сказала вона.

Так, за словами Супрун, рекомендується відмовитися від вживання грибів, що виросли в лісі. Замість них рекомендується вживати ті, які вирощують штучно: вони підлягають чіткому контролю і продаються в торгових мережах.

Також не рекомендується купувати гриби на стихійних ринках; збирати їх у лісі тільки в знайомих вам ділянках; відмовитися від збору молодих або старих грибів і не вживати їх сирими.

Більш того, гриби рекомендується готувати в першу добу після збору протягом півтори години.

Фото: скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

У той же час при отруєнні Супрун рекомендує терміново дзвонити в "103", спробувати промити шлунок та пити багато рідини.

До речі, Супрун нагадала українцям про те, якими способами може передаватися гепатит групи В та С.

Як повідомлялося раніше, цукерки, шоколад і тістечка не допомагають мозку краще справлятися із завданнями. Про це розповіла в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook.

Також нагадаємо, в. о. міністра охорон здоров'я Уляна Супрун дала свої рекомендації про те, як убезпечити дітей від отруєнь хімічними речовинами і ліками.

Що ви не знали про Уляні Супрун (video.rbc.ua)