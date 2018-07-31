"Я один з небагатьох, хто вижив": в Україні стали доступними важливі ліки

Фото: Гепатит в Україні (pixabay.com)

Вилікуватися від гепатиту С зможе набагато більше українців, ніж це було раніше

Вперше в історії закупівель препаратів для лікування гепатиту С для українців будуть закуповувати ліки, які коштують всього 89 доларів за курс. Це більш ніж у 20 разів дешевше, ніж було раніше, повідомили представники МОЗ та пацієнтських організацій в Києві.

Такі ліки будуть доступні безкоштовно для тих, хто стоїть у черзі на лікування, а також будуть продаватися в аптеках за такою ж ціною - 89 доларів.

"Раніше, за старими схемами лікування, я витратив близько року на лікування гепатиту. Курс лікування коштував 12 тисяч доларів! Я - один із тих небагатьох, хто потрапив у статистику людей, які вижили під час епідемії гепатиту С в Україні. І я дуже радий, що наша медицина нарешті отримала рецепт, як зупинити епідемію для двох мільйонів людей. Як не дивно, цей рецепт – у вартості препарату", - говорить Дмитро Шерембей, голова Всеукраїнської мережі ЛЖВ.

Фото: Дмитро Шерембей, голова Всеукраїнської мережі ЛЖВ (uacrisis.org)

На прес-конференцію Дмитро Шерембей приніс дві банки препарату, ціна на який для України значно знижена.

“Ось перед вами дві банки препарату. Якщо ви переїдете кордон України, то ціна за нього одразу зросте. Щоб людина вилікувалася, потрібно буде заплатити часом до 150 тисяч доларів за ці банки! Це найбільш дорогий препарат для лікування гепатиту С. У деяких країнах одна така таблетка коштує дорожче, ніж грам золота! Зараз для України це ціновий бар'єр подолано", - говорить Дмитро Шерембей.

За його словами, багато з тих людей, кому потрібно було таке лікування гепатиту С, не дожили до сьогоднішнього дня.

“Порівняно недавно, років шість тому я був у лікарні, де мама лікувала дорогими препаратами свого сина, молодого хлопця, від гепатиту С. Вони продали абсолютно все, що було в них у селі, щоб оплатити половину курсу лікування! Половина курсу – це 6 місяців уколів. Я їх запитав: “Ви ж розумієте, що половина курсу - це ще не все лікування, і його треба пройти повністю? Де ви будете брати гроші на другу частину?" Жінка сказала: "Буду брати кредит у банку на те, щоб вилікувати свого сина". Тому це не просто революційні зміни. Це шанс жити для великої кількості людей. Зараз гепатити такими препаратами будуть лікувати всього за три місяці, а ефективність такого лікування досягає 90%, - говорить він.

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Нагадаємо, цієї весни скандальна книга Дмитра Шерембея стала найдорожчою в Україні.

Також стало відомо чи зможуть забезпечити українців ліками цього року за допомогою держзакупівель.