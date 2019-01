10YearChallenge від екологів: в мережі показали зміни на планеті за 10 років (фото)

Фото: колаж РБК-Україна

Активісти назвали цей флешмоб єдиним, який дійсно важливий

Екологи та активісти, організації по захисту навколишнього середовища долучилися до популярного флешмобу #10YearChallenge і показали, як змінилася наша природа і екосистема за останні десять років. Кадри демонструють користувачам соцмереж досить тривожну тенденцію.

Глобальне потепління і танення льодовиків, стрімке скорочення чисельності тварин у світі, масштабна вирубка лісів, виникнення "шостого континенту" в океанах через пластикові відходи - все це наполегливо підточує "здоров'я" нашої планети, і говорити про легкі ліки не доводиться.

На сторінці Greenpeace у Instafram опублікували кілька фото, які демонструють динаміку нанесення довкіллю шкоди за ці роки. Для кращого сприйняття різниці наводиться кадр із "вічною" пластиковою пляшкою:

"Чим більше речі змінюються, тим більше вони залишаються незмінними", - підписані знімки.

На The Planet Love Life показали, що відбувається з кораловими рифами по всій земній кулі.

"Їм потрібна наша допомога. Ми націлені на порятунок всього життя на нашій планеті, включаючи корали", - йдеться у публікації.

На Lifegate навели фото гір у Швейцарії (вказано, що знімки зроблені у 2006 і в 2017 роках).

The real #10yearchallenge? Climate change. According to @IPCC_CH #SR15, we have just over 10 years to #ActOnClimate before we cause irreparable damage to our planet.

A #10YearChallenge actually worth caring about (no disrespect to y'all who somehow look better now than 10 years ago): the world's glaciers are melting at alarming rates. We're losing freshwater fast, along with permafrost and precious habitats. #climatechange #seaicemelt

The only #10yearchallenge you need to care about is actually a long one.. #ClimateChange #climatechangeisreal help the planet install solar PV in your home, eat less meat, drive electric including e-bikes on the daily routine..

Як повідомлялося раніше, нещодавно фахівці підрахували, через скільки років через глобальне потепління частина прибережної України піде під воду та назвали міста, які можуть постраждати.

Також ми писали про те, що експерти вважають, що людство ще може стримати глобальне потепління на рівні 1,5 градуса за Цельсієм. Однак для цього необхідні великі зміни на рівні держав і споживачів.

Нагадаємо, щорічно текстильна індустрія споживає 132 000 000 тонн вугілля та від 6 до 9 трильйонів літрів води, а 60 з більш ніж ста мільярдів предметів одягу, які випускаються щороку, люди викидають протягом 12 місяців після покупки. Це що негативно впливає на навколишнє середовище значно більше, ніж багато хто уявляє.