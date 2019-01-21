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#10YearChallenge от экологов: в сети показали изменения на планете за 10 лет (фото)

STYLERЖизнь    21.01.2019 - 20:43
#10YearChallenge от экологов: в сети показали изменения на планете за 10 лет (фото)
Фото: коллаж РБК-Украина

Активисты назвали этот флешмоб единственным, который действительно важен

Экологи и активисты, организации по защите окружающей среды присоединились к популярному флешмобу #10YearChallenge и показали, как изменилась наша природа и экосистема за последние десять лет. Кадры домонстрируют пользователям соцсетей довольно тревожную тенденцию. 

Глобальное потепление и таяние ледников, стремительное сокращение численности животных в мире, масштабная вырубка лесов, возникновение "шестого континента" в океанах из-за пластиковых отходов - все это упорно подтачивает "здоровье" нашей планеты, и говорить о легких лекарствах не приходится.

На странице Greenpeace в Instafram опубликовали несколько фото, которые демонстрируют динамику нанесения окружающей среде ущерба за эти годы. Для лучшего восприятия разницы приводится кадр с "вечной" пластиковой бутылочкой:

"Чем больше вещи меняются, тем больше они остаются неизменными", - подписаны снимки.

#10YearChallenge от экологов: в сети показали изменения на планете за 10 лет (фото)

Фото: instagram.com/greenpeace

#10YearChallenge от экологов: в сети показали изменения на планете за 10 лет (фото)

Фото: instagram.com/greenpeace

#10YearChallenge от экологов: в сети показали изменения на планете за 10 лет (фото)

Фото: instagram.com/greenpeace

На The Planet Love Life показали, что происходит с коралловыми рифами по всему земному шару.

"Им нужна наша помощь. Мы нацелены на спасение всей жизни на нашей планете, включая кораллы", - говорится в публикации.

#10YearChallenge от экологов: в сети показали изменения на планете за 10 лет (фото)

Фото: instagram.com/theplanetlovelife

На Lifegate привели фото гор в Швейцарии (указано, что снимки сделаны в 2006 и в 2017 годах).

#10YearChallenge от экологов: в сети показали изменения на планете за 10 лет (фото)

Фото: instagram.com/lifegate

 Фото: facebook.com/alejopatmat

Фото: twitter.com/SDG_Academy

Фото: twitter.com/DrKbythebay

Фото: twitter.com/LucasdiGrassi

Как сообщалось ранее, недавно специалисты подсчитали, через сколько лет из-за глобального потепления часть прибережной Украины уйдет под воду и назвали города, которые могут пострадать. 

Также мы писали о том, что эксперты считают, что человечество еще может сдержать глобальное потепление на уровне 1,5 градуса по Цельсию. Однако для этого необходимы большие изменения на уровне государств и потребителей. 

Напомним, ежегодно текстильная индустрия потребляет 132 000 000 тонн угля и от 6 до 9 триллионов литров воды, а 60 из более чем ста миллиардов предметов одежды, которые выпускаются ежегодно, люди выбрасывают в течение 12 месяцев после покупки. Это негативно влияет на окружающую среду значительно больше, чем многие представляют.

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