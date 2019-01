10YearChallenge от экологов: в сети показали изменения на планете за 10 лет (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Активисты назвали этот флешмоб единственным, который действительно важен

Экологи и активисты, организации по защите окружающей среды присоединились к популярному флешмобу #10YearChallenge и показали, как изменилась наша природа и экосистема за последние десять лет. Кадры домонстрируют пользователям соцсетей довольно тревожную тенденцию.

Глобальное потепление и таяние ледников, стремительное сокращение численности животных в мире, масштабная вырубка лесов, возникновение "шестого континента" в океанах из-за пластиковых отходов - все это упорно подтачивает "здоровье" нашей планеты, и говорить о легких лекарствах не приходится.

На странице Greenpeace в Instafram опубликовали несколько фото, которые демонстрируют динамику нанесения окружающей среде ущерба за эти годы. Для лучшего восприятия разницы приводится кадр с "вечной" пластиковой бутылочкой:

"Чем больше вещи меняются, тем больше они остаются неизменными", - подписаны снимки.

На The Planet Love Life показали, что происходит с коралловыми рифами по всему земному шару.

"Им нужна наша помощь. Мы нацелены на спасение всей жизни на нашей планете, включая кораллы", - говорится в публикации.

На Lifegate привели фото гор в Швейцарии (указано, что снимки сделаны в 2006 и в 2017 годах).

The real #10yearchallenge? Climate change. According to @IPCC_CH #SR15, we have just over 10 years to #ActOnClimate before we cause irreparable damage to our planet. Take our free course on #ClimateAction and become a part of the solution. Enroll now! https://t.co/puzQgIiUoQ pic.twitter.com/Ujz7kEAnoH — The SDG Academy (@SDG_Academy) 14 января 2019 г.

A #10YearChallenge actually worth caring about (no disrespect to y'all who somehow look better now than 10 years ago): the world's glaciers are melting at alarming rates. We're losing freshwater fast, along with permafrost and precious habitats. #climatechange #seaicemelt pic.twitter.com/J7sXVtX24v — Dr. Kristen Weiss (@DrKbythebay) 16 января 2019 г.

The only #10yearchallenge you need to care about is actually a long one.. #ClimateChange #climatechangeisreal help the planet install solar PV in your home, eat less meat, drive electric including e-bikes on the daily routine.. pic.twitter.com/UeDd7JBOVK — LUCAS DI GRASSI (@LucasdiGrassi) 16 января 2019 г.

Как сообщалось ранее, недавно специалисты подсчитали, через сколько лет из-за глобального потепления часть прибережной Украины уйдет под воду и назвали города, которые могут пострадать.

Также мы писали о том, что эксперты считают, что человечество еще может сдержать глобальное потепление на уровне 1,5 градуса по Цельсию. Однако для этого необходимы большие изменения на уровне государств и потребителей.

Напомним, ежегодно текстильная индустрия потребляет 132 000 000 тонн угля и от 6 до 9 триллионов литров воды, а 60 из более чем ста миллиардов предметов одежды, которые выпускаются ежегодно, люди выбрасывают в течение 12 месяцев после покупки. Это негативно влияет на окружающую среду значительно больше, чем многие представляют.