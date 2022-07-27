Ці 12 порад допоможуть зекономити на їжі під час кризи без шкоди для здоров'я

Економія на їжі та продуктах, безумовно, не означає, що потрібно перестати їсти. Навіть під час кризи. Більше того, при розумній оптимізації витрат можна навіть не відчути значного впливу на свій звичний устрій життя і харчування.

Styler зібрав кілька дієвих порад, які допоможуть вам зекономити кошти під час походів у магазини.

Місцевий виробник

Зробіть упор на місцевому виробнику. Або на бабусі з сусіднього села. Адже вона для виробництва своєї продукції не витрачається на оплату зарплати працівникам, паливо на доставку тощо (ще й така продукція екологічно чиста). Також віддавайте перевагу ярмаркам, а не супермаркетам.

Готуйте вдома

Приготована їжа вдома - не лише безпечніша та смачніша, ніж у кулінарії супермаркету. Вона дешевша. Тому наступного разу, як дуже кортітиме замовити піцу, спробуйте її приготувати самотужки.

Власна випічка

Ледь не кожного дня більшість українців купує хліб. З нинішніми цінами значно дешевше купити оптом борошна та випікати паляниці власноруч.

Існує безліч смачних рецептів, серед яких, ви обов'язково знайдете свій улюблений. Наприклад, ось є 100-річний рецепт домашнього хліба, після якого ви забудете про магазинний.

Випікати хліб самому - смачніше і дешевше (фото: Freepik)

Конкретний список покупок

Також потрібно звернути увагу на психологію покупця, відповідно до якої, люди витрачають більшу частину своїх коштів на те, що їм не потрібно. Ходіть в магазин з конкретним списком покупок.

Вибір на голодний шлунок

Коли ми голодні, у нашій крові зменшується рівень глюкози, тому нам складніше контролювати емоції. В таких умовах ризик імпульсивної витрати грошей на непотрібні дрібнички дуже великий.

Відмова від шкідливих звичок

Говорячи про цей пункт, все очевидно: кидайте палити й ви зекономите купу грошей! Киньте пити алкогольні напої - результат той самий. Зате ваш організм, гаманець та близькі люди скажуть вам "дякую"!

Меню на тиждень

Складаючи список покупок, створіть його відповідно до вигаданого меню на тиждень. Такий підхід дозволить максимально точно знати, на що вам розраховувати в майбутньому.

Закупка раз на тиждень

Відповідно до меню на тиждень слід робити закупівлі в оптових маркетах або на базарі (відповідно до того, що вам ближче та де за вашими розрахунками дешевше).

Вегетаріанство

Спробувати харчуватись без м'яса - чудова ідея. Хоча б для того, аби урізноманітнити свій раціон. Звісно багато, ви не зекономите, але власним прикладом переконаєтесь в тому, що життя без м'яса нічим не гірше.

Відмова від м'яса може зекономити вам трохи грошей (фото: Pexels)

Магазинні напої

Значно дешевше замовляти фільтровану воду, аніж купляти подібну у роздріб кожного дня. Про солодку воду годі й казати! Зараз ми можемо насолоджуватись свіжими компотами, домашнім квасом тощо.

Що може бути легшим, ніж змішати лимон, м'яту, трохи цукру за бажанням та додати воду? Та що казати: ви навіть можете легко зробити "Живчик" в домашніх умовах!

Закуповуйтесь без дітей

Одвічна "біда" - походи в магазин з дітьми. Тут про економію або власні нерви можна забути. Як би це не було жорстоко щодо малих любителів солодкого та усього кольорового, але краще робити закупівлі без них.

Записуйте витрати

Здавалося б, чим це може допомогти економити? Але записуючи власні витрати, ви стаєте більш відповідальними та з часом менше й менше витрачаєте грошей на непотрібні дрібниці. Це справді працює.