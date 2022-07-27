Эти 12 советов помогут сэкономить на еде во время кризиса без вреда для здоровья
Экономия на еде и продуктах определенно не означает, что вам нужно перестать есть. Даже во время кризиса. Более того, при разумной оптимизации затрат можно даже не ощутить значительного влияния на свой привычный уклад жизни и питания.
Styler собрал несколько действенных советов, которые помогут вам сэкономить средства во время походов в магазины.
Местный производитель
Сделайте упор на местном производителе. Или на бабушке из соседнего села. Ведь она для производства своей продукции не тратится на оплату зарплаты работникам, топливо на доставку и т. п. (еще такая продукция экологически чистая). Также отдавайте предпочтение ярмаркам, а не супермаркетам.
Готовьте дома
Приготовленная еда дома - не только безопаснее и вкуснее, чем в кулинарии супермаркета. Она дешевле. Поэтому в следующий раз, когда очень хочется заказать пиццу, попробуйте ее приготовить самостоятельно.
Собственная выпечка
Чуть ли не каждый день большинство украинцев покупает хлеб. С нынешними ценами значительно дешевле купить оптом муки и выпекать паляныци собственноручно.
Существует множество вкусных рецептов, среди которых, вы обязательно найдете свой любимый. Например, вот есть 100-летний рецепт домашнего хлеба, после которого вы забудете про магазинный.
Выпекать хлеб самому - вкуснее и дешевле (фото: Freepik)
Конкретный список покупок
Также нужно обратить внимание на психологию покупателя, в соответствии с которой, люди тратят большую часть своих средств на то, что им не нужно. Ходите в магазин с конкретным списком покупок.
Выбор на голодный желудок
Когда мы голодны, в нашей крови уменьшается уровень глюкозы, поэтому нам сложнее контролировать эмоции. В таких условиях риск импульсивной траты денег на ненужные безделушки очень велик.
Отказ от вредных привычек
Говоря об этом пункте, все очевидно: бросайте курить и вы сэкономите кучу денег! Бросьте пить алкогольные напитки - результат тот же. Зато ваш организм, кошелек и близкие люди скажут вам "спасибо"!
Меню на неделю
Составляя список покупок, создайте его в соответствии с придуманным меню на неделю. Такой подход позволит максимально точно знать, на что вам рассчитывать в будущем.
Закупка раз в неделю
В соответствии с меню на неделю следует делать закупки в оптовых маркетах или на рынке (в соответствии с тем, что вам ближе и где по вашим расчетам дешевле).
Вегетарианство
Попробовать питаться без мяса - отличная идея. Хотя бы для того, чтобы разнообразить свой рацион. Конечно, много вы не сэкономите, но собственным примером убедитесь в том, что жизнь без мяса ничем не хуже.
Отказ от мяса может сэкономить вам немного денег (фото: Pexels)
Магазинные напитки
Значительно дешевле заказывать фильтрованную воду, чем покупать подобную в розницу каждый день. О сладкой воде нечего и говорить! Сейчас мы можем наслаждаться свежими компотами, домашним квасом и тому подобное.
Что может быть легче, чем смешать лимон, мяту, немного сахара по желанию и добавить воду? Да что говорить: вы даже можете легко сделать "Живчик" в домашних условиях!
Закупайтесь без детей
Извечная "беда" - походы в магазин с детьми. Здесь об экономии или собственных нервах можно забыть. Как бы это ни было жестоко в отношении маленьких любителей сладкого и всего цветного, но лучше делать закупки без них.
Записывайте расходы
Казалось бы, чем это может помочь экономить? Но записывая собственные траты, вы становитесь более ответственными и со временем меньше и меньше тратите денег на ненужные мелочи. Это действительно работает.
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