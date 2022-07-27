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Эти 12 советов помогут сэкономить на еде во время кризиса без вреда для здоровья

Новина українською →
Украина, Среда 27 июля 2022 12:00
Эти 12 советов помогут сэкономить на еде во время кризиса без вреда для здоровья Список советов, которые помогут экономить деньги в магазине (коллаж: Styler)
Автор: Никита Мельников

Экономия на еде и продуктах определенно не означает, что вам нужно перестать есть. Даже во время кризиса. Более того, при разумной оптимизации затрат можно даже не ощутить значительного влияния на свой привычный уклад жизни и питания.

Styler собрал несколько действенных советов, которые помогут вам сэкономить средства во время походов в магазины.

Местный производитель

Сделайте упор на местном производителе. Или на бабушке из соседнего села. Ведь она для производства своей продукции не тратится на оплату зарплаты работникам, топливо на доставку и т. п. (еще такая продукция экологически чистая). Также отдавайте предпочтение ярмаркам, а не супермаркетам.

Готовьте дома

Приготовленная еда дома - не только безопаснее и вкуснее, чем в кулинарии супермаркета. Она дешевле. Поэтому в следующий раз, когда очень хочется заказать пиццу, попробуйте ее приготовить самостоятельно.

Собственная выпечка

Чуть ли не каждый день большинство украинцев покупает хлеб. С нынешними ценами значительно дешевле купить оптом муки и выпекать паляныци собственноручно.

Существует множество вкусных рецептов, среди которых, вы обязательно найдете свой любимый. Например, вот есть 100-летний рецепт домашнего хлеба, после которого вы забудете про магазинный.

Эти 12 советов помогут сэкономить на еде во время кризиса без вреда для здоровья

Выпекать хлеб самому - вкуснее и дешевле (фото: Freepik)

Конкретный список покупок

Также нужно обратить внимание на психологию покупателя, в соответствии с которой, люди тратят большую часть своих средств на то, что им не нужно. Ходите в магазин с конкретным списком покупок.

Выбор на голодный желудок

Когда мы голодны, в нашей крови уменьшается уровень глюкозы, поэтому нам сложнее контролировать эмоции. В таких условиях риск импульсивной траты денег на ненужные безделушки очень велик.

Отказ от вредных привычек

Говоря об этом пункте, все очевидно: бросайте курить и вы сэкономите кучу денег! Бросьте пить алкогольные напитки - результат тот же. Зато ваш организм, кошелек и близкие люди скажут вам "спасибо"!

Меню на неделю

Составляя список покупок, создайте его в соответствии с придуманным меню на неделю. Такой подход позволит максимально точно знать, на что вам рассчитывать в будущем.

Закупка раз в неделю

В соответствии с меню на неделю следует делать закупки в оптовых маркетах или на рынке (в соответствии с тем, что вам ближе и где по вашим расчетам дешевле).

Вегетарианство

Попробовать питаться без мяса - отличная идея. Хотя бы для того, чтобы разнообразить свой рацион. Конечно, много вы не сэкономите, но собственным примером убедитесь в том, что жизнь без мяса ничем не хуже.

Эти 12 советов помогут сэкономить на еде во время кризиса без вреда для здоровья

Отказ от мяса может сэкономить вам немного денег (фото: Pexels)

Магазинные напитки

Значительно дешевле заказывать фильтрованную воду, чем покупать подобную в розницу каждый день. О сладкой воде нечего и говорить! Сейчас мы можем наслаждаться свежими компотами, домашним квасом и тому подобное.

Что может быть легче, чем смешать лимон, мяту, немного сахара по желанию и добавить воду? Да что говорить: вы даже можете легко сделать "Живчик" в домашних условиях!

Закупайтесь без детей

Извечная "беда" - походы в магазин с детьми. Здесь об экономии или собственных нервах можно забыть. Как бы это ни было жестоко в отношении маленьких любителей сладкого и всего цветного, но лучше делать закупки без них.

Записывайте расходы

Казалось бы, чем это может помочь экономить? Но записывая собственные траты, вы становитесь более ответственными и со временем меньше и меньше тратите денег на ненужные мелочи. Это действительно работает.

Ранее мы писали, про способы, которые помогут экономить деньги во время стирки.

Также читайте, почему не следует выбрасывать чайные пакетики.

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